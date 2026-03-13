Deuda en dólares: Economía logró colocar otros u$s100 millones con el Bonar 2027 Por Carlos Lamiral + Seguir en









Finanzas anunció una ampliación de la colocación de este jueves. Pagó una tasa de 5,59%, por debajo de la ofrecida hace 15 días.

Economía logró colocar otros 100 millones de dólares a octubre de 2027. Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas anunció que Finanzas anunció que adjudicó un total de u$s101,20 millones en la segunda vuelta del Bonar 2027, bono hard dollar con vencimiento el 29 de octubre de 2027. En la jornada anterior había conseguido colocar unos u$s150 millones.

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El Ministerio de Economía informó que recibió ofertas por un total de u$s217,82 millones. "Esto significa un factor de prorrateo de 46,46% sobre el total de ofertas recibidas".

Según indicó Puente, la colocación del bono fue muy positiva, ya que se esperaba un rendimiento más cerca del 6%, cifra que ya lucía optimista considerando que implicaba un pricing mucho más alineado con la curva de los BOPREAL que con la de los BONARES. Sin embargo, el instrumento se colocó a una tasa del 5,74%, todavía más cerca de los comparables del Banco Central de lo que habíamos previsto.

Este resultado se explica por el diseño de una emisión inicial muy acotada, de apenas u$s150 millones, lo que permitió al Tesoro capturar un momento favorable y marcar un print muy competitivo. A esto se suma una base de inversores locales curada, con una demanda estructural firme por activos de corta duración.

El objetivo es colocar un total de u$s2.000 millones "Hacia adelante, la estrategia parece ser insistir con emisiones bajo ley nacional en un entorno donde se busca fomentar el crecimiento y la profundidad del sistema financiero local en dólares. Bajo esta lógica, creemos que el objetivo de alcanzar el programa previsto de u$s2.000 millones luce plenamente alcanzable", sostienen en Puente.

En ese sentido, se señala que "la acumulación de estos fondos permitirá al Tesoro cubrir sus necesidades financieras en moneda extranjera de los próximos meses, incluyendo los vencimientos de bonos globales de julio". En una entrevista por TV Pública, Federico Furiase, secretario de Finanzas, indicó que el Gobierno ya tiene asegurados los dólares para pagar el vencimiento de julio con bonistas por u$s4.500 millones, además de los compromisos previstos para enero de 2027.

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