Deuda: Economía busca renovar $8,3 billones y vuelve a ofrecer bonos en dólares para 2028

Además, el Tesoro de la Nación ofrecerá un nuevo canje para títulos que vencen este año y en 2027, con el fin de correr vencimientos para más adelante.

El Ministerio de Economía anunció este lunes el menú de bonos en pesos con los que tratará de renovar vencimientos por $8,3 billones, al tiempo que volverá a ofrecer títulos en el dólares y lanzará un canje voluntario.

La próxima licitación se va a llevar a cabo en próximo miércoles y la liquidación de la operación tendrá lugar el viernes. La oferta de bonos está constituida por:

29/09/28 (TZXS8)

28/03/29 (TZXM9)

TAMAR

26/02/27 (TMF27)

31/08/27 (TMG27)

Dólar Linked

30/06/28 (TZV28)

Hard Dólar

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28)

El el caso del canje las opciones son:

CER (TZXD6) por CER 31/3/2028 (TZXM8)

CER (TZXM7) por nuevo CER 31/3/2028 (TZXM8)

(Dual) TTS26 por nuevo TAMAR 25/2/2028 (TMF28)

Al respecto, el economista Federico García Martínez comentó que el Tesoro "enfrenta vencimientos por $8,3 billones, prácticamente en su totalidad explicados por la LECAP S17A6".

Por su lado, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que "en el frente de la deuda en pesos, la agenda suma eventos relevantes que vale la pena destacar". "En este marco, será clave evaluar el impacto del resultado sobre las curvas en pesos", indicó PPI.

La sociedad de bolsa remarcó que "pondremos el foco en si la reciente compresión de rendimientos en la curva hard dollar, medida al MEP y vinculada al mayor volumen de canje, sostiene el apetito por los AO27 y AO28 en el mercado primario".

Para PPI, la compresión de rendimientos en pesos se sostuvo a lo largo de la última semana en el mercado secundario. En este sentido, las tasas efectivas mensuales de tasa fija se ubicaron en el rango de 1,8%-2,2%, consolidándose en niveles relativamente bajos, especialmente si se compara con el inicio de la semana, cuando se movían más cerca de 2,1%-2,2%.

Por su parte, la curva CER continúa operando con tasas reales negativas en el tramo corto, en línea con el nivel actual de la tasa fija. "Esta dinámica resulta coherente con un escenario en el que ni el REM ni las expectativas de mercado prevén una ruptura del umbral de 2% mensual de inflación hasta al menos la segunda parte del año", expresó la ALyC.

Por último, recalcó que "se destacó la compresión de la tasa TAMAR, que se ubicó en 23,44% TNA el viernes, marcando un mínimo para la serie". Este movimiento se dio tras la reciente regulación que habilita a los Fondos Comunes de Inversión Money Market a incrementar la exposición a plazos fijos tradicionales del 50% al 60% de la cartera.

Dante Ruggieri, socio en AT Inversiones señaló: Cómo suponíamos el Tesoro envío una canasta de instrumentos adaptada a los tiempos que corren. En un contexto de tasas reales negativas el Tesoro sigue intentando estirar la duration de sus vencimientos, para ello, los bonos ajustados por Cer tendrán vencimientos en 2028 y 2029, del mismo modo ocurre con los bonos atados a devaluación del tipo de cambio oficial. Por la parte de la curva dólar, veremos si la entidad ofrece algún tipo de “premio” para captar dólares y cubrir el cupo tanto en el bonar27 como en el bonar28.

Por su parte: Adcap Grupo Financiero señaló: "Esperamos que el rollover, al igual que en las licitaciones anteriores, vuelva a ubicarse por encima del 100%. El menú ofrecido es muy similar al de la licitación pasada: incluye una Lecap a 120 días y bonos CER, TAMAR y dollar-linked largos. En la licitación anterior, los bonos CER y los TAMAR explicaron el 70% del total adjudicado, por lo que esperamos que en esta oportunidad vuelva a verse demanda firme por instrumentos con cobertura y de mayor duration".