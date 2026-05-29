PAMI mantiene la entrega gratuita de insumos y medicamentos en junio: cómo acceder a los beneficios

La obra social mantiene durante el mes entrante la entrega sin cargo de insumos médicos, anteojos y pañales para afiliados.

PAMI sostiene distintos programas de cobertura total para jubilados y pensionados en todo el país.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó que durante junio continuará vigente la entrega gratuita de distintos elementos médicos e insumos de asistencia, destinados a jubilados y pensionados afiliados a la obra social. La medida alcanza a millones de adultos mayores en todo el país y busca reducir el impacto económico que generan los tratamientos y los cuidados.

La mayoría de estos trámites puede realizarse de manera digital, a través de la plataforma oficial “Mi PAMI” , aunque también existe la posibilidad de completar la gestión de forma presencial en agencias habilitadas.

Además del alivio económico, PAMI busca reducir traslados y tiempos de espera, mediante sistemas digitales y entregas domiciliarias en algunos casos específicos, como ocurre con pañales y apósitos descartables. Uno de los programas más importantes es el de accesorios para movilidad y cuidado domiciliario .

Muchos de los beneficios requieren contar con una Orden Médica Electrónica (OME) , emitida por médicos de cabecera o especialistas habilitados por PAMI. El organismo sostiene una cobertura integral sobre distintos insumos considerados esenciales para adultos mayores con problemas de movilidad, tratamientos prolongados o necesidades de asistencia permanente.

Además del alivio económico, PAMI busca reducir traslados y tiempos de espera, mediante sistemas digitales y entregas domiciliarias en algunos casos específicos, como ocurre con pañales y apósitos descartables. Uno de los programas más importantes es el de accesorios para movilidad y cuidado domiciliario .

Dentro de ese esquema, PAMI mantiene la entrega de colchones antiescaras destinados a personas con inmovilidad prolongada o riesgo de lesiones cutáneas por permanecer muchas horas acostadas. También se encuentra disponible el inodoro portátil, pensado para afiliados con dificultades motrices o enfermedades que impiden el uso normal del baño. Este beneficio busca reducir riesgos de caídas y mejorar la autonomía dentro del hogar.

Otro de los elementos incluidos es el trapecio para cama, una estructura de apoyo utilizada para ayudar a los pacientes a incorporarse o cambiar de posición sin asistencia permanente. Además, PAMI mantiene la cobertura del 100% en anteojos recetados. El beneficio contempla armazón y cristales sin costo adicional para afiliados que presenten receta oftalmológica.

El organismo cubre un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien lentes bifocales, una vez por año prestacional. La receta oftalmológica tiene una validez aproximada de 150 días y el retiro suele realizarse en ópticas adheridas al sistema.

En paralelo, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables continúa garantizando la entrega gratuita de pañales para adultos y apósitos. Según detalló PAMI, las entregas se realizan directamente en el domicilio declarado por el afiliado y la cantidad depende del diagnóstico médico y del nivel de necesidad establecido por profesionales.

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Cómo solicitar los beneficios de PAMI

En la mayoría de los casos, el requisito central para acceder a estos programas es contar con una orden médica emitida por un profesional habilitado dentro del sistema PAMI. Esa orden funciona como respaldo médico para solicitar accesorios, insumos o medicamentos cubiertos por la obra social. Cuando el afiliado no cuenta con la OME, puede presentar documentación complementaria, como receta manual, DNI, credencial y resumen de historia clínica, dependiendo del beneficio solicitado.

Los trámites pueden iniciarse desde la plataforma oficial “Mi PAMI”, aunque también existe la posibilidad de realizarlos presencialmente en agencias habilitadas. Para los medicamentos gratuitos, el sistema funciona mediante recetas electrónicas y cobertura especial sobre tratamientos esenciales. El programa contempla medicamentos vinculados a enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, diabetes, artritis reumatoidea, VIH, hepatitis, insuficiencia renal y otras patologías complejas.

Algunos afiliados pueden acceder a cobertura total de hasta cuatro medicamentos gratuitos y, en determinados casos especiales, incluso más. El retiro de remedios suele realizarse directamente en farmacias adheridas presentando DNI y credencial PAMI junto con la receta electrónica correspondiente.

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Qué impacto tienen estos programas para jubilados y pensionados

La continuidad de estos beneficios representa un alivio económico importante para millones de adultos mayores, especialmente en un contexto donde los costos vinculados a salud, movilidad y tratamientos médicos siguen aumentando. Muchos de los insumos incluidos dentro de los programas de cobertura integral tienen precios elevados en el sector privado, especialmente colchones antiescaras, accesorios de asistencia y pañales descartables.

El sistema de PAMI también apunta a reducir filas, demoras y traslados innecesarios, importante para personas con movilidad reducida.