Deuda en pesos: Economía definió los instrumentos con los que enfrentará vencimientos por unos $9,6 billones

El Tesoro sale a renovar deuda en pesos con una licitación que combina tasa fija, ajuste por inflación y cobertura cambiaria, en un contexto de menor demanda de pesos y mayor selectividad del mercado.

Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía enfrentará este mes un nuevo test en el mercado de deuda en pesos, con vencimientos por cerca de $9,6 billones, en un contexto financiero algo más desafiante y con señales todavía débiles de remonetización de la economía. Para encarar ese desafío, la Secretaría de Finanzas anunció una licitación clave que se realizará este miércoles 11 de febrero, con un menú amplio de instrumentos que combina tasa fija, ajuste por inflación y cobertura cambiaria.

El escenario no es menor. Febrero comenzó con mayor ruido externo, tensiones domésticas y la decisión oficial de postergar la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con canastas actualizadas, un factor que el mercado sigue de cerca a la hora de definir estrategias de inversión.





Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila El menú de instrumentos Para esta nueva licitación, Economía volvió a apostar por una estrategia diversificada, con alternativas para distintos perfiles de inversores:

LECAP y BONCAP (tasa fija): vencimientos en abril, julio y noviembre de 2026, y enero de 2027.

LECER y BONCER (ajustados por inflación): títulos con vencimientos entre junio de 2026 y junio de 2028.

TAMAR: reapertura de un bono con vencimiento en agosto de 2026 y un nuevo instrumento a febrero de 2027.

Dólar linked: un título atado al tipo de cambio oficial con vencimiento en abril de 2026. Desde el equipo de Research de Aldazabal y Cía destacaron que el Tesoro vuelve a salir al mercado con un menú diversificado de instrumentos, que incluye títulos a tasa fija, ajustados por CER, TAMAR y dólar linked. En ese contexto, subrayaron que “la inclusión de una letra a tasa fija de muy corto plazo vuelve a ser clave, ya que fue la opción más demandada en las licitaciones previas”.

Los analistas señalaron además que el Tesoro enfrenta vencimientos por $9,6 billones, aunque estiman que cerca de $2 billones están en manos del sector público, lo que reduce la presión efectiva sobre el mercado. Sin embargo, advirtieron que “la liquidez del sistema sigue siendo ajustada, con un saldo acotado en la cuenta del Tesoro, por lo que el objetivo será lograr un rollover alto aprovechando la compresión del tramo corto de la curva”.

