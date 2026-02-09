Google planea emitir bonos con plazos de hasta 100 años para recaudar u$s15.000 millones

Alphabet, la empresa matriz de Google, activó una posible emisión de bonos en libras esterlinas, con una estructura multitramo que va desde 3 hasta 100 años de plazo, según personas familiarizadas con la operación. La compañía designó a BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan como coordinadores globales conjuntos y bookrunners, mientras que Barclays, HSBC y NatWest actuarán como bookrunners.
Alphabet se convertiría en la segunda gran empresa tecnológica en acceder al mercado de bonos en 2026, después de que Oracle emitiera u$s25.000 millones en deuda hace una semana.
La transacción sería la primera emisión en GBP registrada ante la SEC por parte de Alphabet e incluiría tramos a 3 años, largo 6 años (noviembre de 2032), largo 15 años (noviembre de 2041), 32 años y 100 años, todos a tasa fija, senior no garantizada y formato benchmark.
De avanzar, la colocación podría concretarse tan pronto como el martes, sujeta a las condiciones del mercado. El ofrecimiento estará dirigido exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales.
Oracle emitió un bono por u$s25.000 millones hace una semana
Alphabet se convertiría en la segunda gran empresa tecnológica en acceder al mercado de bonos en 2026, después de que Oracle emitiera u$s25.000 millones en deuda hace una semana. La semana pasada, Oracle Corporation recaudó ese monto con un bono que atrajo un récord de u$s129.000 millones en pedidos en su punto máximo.
Aunque Alphabet no detalló públicamente un uso específico de los fondos en todos los tramos, fuentes del mercado y reguladores señalan que la emisión forma parte de una estrategia más amplia de financiamiento corporativo para sostener inversión en infraestructura, servicios en la nube e inteligencia artificial, en un contexto donde las grandes tecnológicas están elevando sus capex y gastos en IA.
