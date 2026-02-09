Wall Street retrocede tras la decisión de China de reducir su tenencia de bonos del Tesoro de EEUU + Seguir en









Además, esta semana será clave para los mercados, ya que los datos de la economía norteamericana que se conocerán durante los próximos días podrían resultar fundamentales para establecer las expectativas sobre la política monetaria.

Wall Street busca prolongar el buen humor visto al cierre de la semana pasada. Robb Miller

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes, luego de que un informe de la prensa norteamericana revelara que los reguladores chinos ordenaron a los bancos reducir sus tenencias de deuda estadounidense, lo que reavivó las preocupaciones sobre el estatus de refugio de los activos estadounidenses.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 0,22% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Kroger Company (+5,9%), Applovin Corp (+3,5%) y Robinhood Markets (+2,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Waters Corporation (-3,42%), Micron (-3,23%) y Becton Dickinson (-2,74%).

Las claves de la jornada en Wall Street Los reguladores chinos aconsejaron a las instituciones financieras que operan dentro del país que reduzcan sus carteras de bonos del Tesoro estadounidense, alegando preocupaciones sobre los riesgos de concentración y la volatilidad del mercado, según Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, la directiva no se aplica a las carteras estatales chinas.

A su vez, esta semana se conocerán varios datos clave de la economía de EEUU. Para mantener intacta la confianza de que habrá nuevos recortes de tasas en el futuro cercano, estos deberían ser lo suficientemente pesimistas como para mantener viva esa posibilidad de nuevas reducciones, pero no tan débiles como para encender las alarmas por una posible caída de la demanda de los consumidores y los beneficios empresariales.

Este lunes se conocerán las expectativas de inflación de los consumidores de enero. La medición anterior arrojó 3,4% anual.

Mañana se publicarán las ventas minoristas de diciembre. Se espera una suba mensual de 0,4%, frente a un incremento del 0,6% en la medición de noviembre.

El miércoles será el turno del dato de empleo de EEUU , retrasado por el breve shutdown de la semana pasada.

, retrasado por el breve shutdown de la semana pasada. Por último, el viernes se conocerá el IPC de enero, en donde se proyecta una desaceleración en los precios. Las bolsas en Europa y Asia En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,25% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,38% y el CAC francés acompaña con 0,09%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,08%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,85%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,41%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 4,10% y Nikkei 225 japonés aumentó 3,89%, impulsado por el triunfo electoral de este domingo de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

