9 de febrero 2026 - 17:15

El BCRA aceleró la compra de dólares y adquirió más de u$s170 millones, a la espera de la revisión del FMI

Las reservas del Central volvieron a superar a los u$s45.000 millones. La adquisión de dólares fue la más alta desde el 14 de enero.

bcra banco central reservas dolar

El Central compró u$s176 millones este lunes, la mayor adquisición desde el 14 de enero. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s430.929 millones, lo que implica que la autoridad monetaria se hizo de más del 40% de los dólares del mercado.

Informate más

En ese marco, las reservas se alzaron u$s383 millones, gracias a las compras de dólares y las suba de cotizaciones. Así, cerraron en u$s45.323 millones, pero continúan debajo del valor de cierre de enero, antes de la fuerte caída del oro y pago a organismos internacionales.

La misión del organismo multillateral desembarcó el jueves para retomar la segunda revisión del nuevo programa, cuya aprobación depende un desembolso de u$s1.000 millones. El Gobierno debe pedir un waiver-perdón- por no cumplir con la meta de reservas, que debía finalizar, según el acuerdo, en u$s2.600 millones negativos, pero el BCRA no cumplió esa pauta.

En lo que va del año, el BCRA lleva comprados u$s1.650 millones y las reservas internacionales crecieron u$s4.158 millones.

Mercado del dólar

El dólar mayorista cayó $16 (-1,1%) a $1.416, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria quedó en el 11,5%, ya que hoy es $1.578,71. Se trata de la mayor distancia desde el 26 de septiembre.

Por su parte, en el rubro minorista, la divisa se vendió a $1.440, según el Banco Nación. Mientras, en el sector paralelo los precios también mermaron: el dólar blue cotizó a $1.430, el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, se mueve en los $1.487,41, el MEP desciende a $1.438,80 y el CCL hacia los $1.481,98.

En el segmento de futuros se observó una tendencia claramente bajista. Para fin de mes el mercado "pricea" una divisa a $1.434, mientras que para marzo se estima un valor de $1.470.

En paralelo, el Gobierno reglamentó un "blanqueo" para incorporar al sistema financiero los “dólares del colchón”, sin revisar el patrimonio pasado, en un intento por captar parte de los u$s170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. "El nuevo marco no es un blanqueo, pero establece un esquema en el que las transacciones anuales por debajo de $100 millones pueden realizarse con mayor libertad", explicó Max Capital.

