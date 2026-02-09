El BCRA aceleró la compra de dólares y adquirió más de u$s170 millones, a la espera de la revisión del FMI

Las reservas del Central volvieron a superar a los u$s45.000 millones. La adquisión de dólares fue la más alta desde el 14 de enero.

En medio de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó a la Argentina el pasado jueves a la par que no cesa la polémica por el nuevo dato de inflación que debía lanzar el INDEC, el Banco Central acelera la compra de dólares en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y adquirió más de u$s170 millones . Las reservas volvieron a superar los u$s45.000 millones .

El Central compró u$s176 millones este lunes, la mayor adquisición desde el 14 de enero. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s430.929 millones , lo que implica que la autoridad monetaria se hizo de más del 40% de los dólares del mercado.

En ese marco, las reservas se alzaron u$s383 millones, gracias a las compras de dólares y las suba de cotizaciones. Así, cerraron en u$s45.323 millones, pero continúan debajo del valor de cierre de enero, antes de la fuerte caída del oro y pago a organismos internacionales .

La misión del organismo multillateral desembarcó el jueves para retomar la segunda revisión del nuevo programa , cuya aprobación depende un desembolso de u$s1.000 millones . El Gobierno debe pedir un waiver -perdón- por no cumplir con la meta de reservas, que debía finalizar, según el acuerdo, en u$s2.600 millones negativos , pero el BCRA no cumplió esa pauta.

Mercado del dólar

El dólar mayorista cayó $16 (-1,1%) a $1.416, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria quedó en el 11,5%, ya que hoy es $1.578,71. Se trata de la mayor distancia desde el 26 de septiembre.

Por su parte, en el rubro minorista, la divisa se vendió a $1.440, según el Banco Nación. Mientras, en el sector paralelo los precios también mermaron: el dólar blue cotizó a $1.430, el dólar cripto, que cotiza las 24 horas, se mueve en los $1.487,41, el MEP desciende a $1.438,80 y el CCL hacia los $1.481,98.

En el segmento de futuros se observó una tendencia claramente bajista. Para fin de mes el mercado "pricea" una divisa a $1.434, mientras que para marzo se estima un valor de $1.470.

En paralelo, el Gobierno reglamentó un "blanqueo" para incorporar al sistema financiero los “dólares del colchón”, sin revisar el patrimonio pasado, en un intento por captar parte de los u$s170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. "El nuevo marco no es un blanqueo, pero establece un esquema en el que las transacciones anuales por debajo de $100 millones pueden realizarse con mayor libertad", explicó Max Capital.