El vicealmirante Dalle Nogare participará de la Cumbre de Altos Mandos Militares convocada por EEUU

La Argentina participará del encuentro convocado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, en un contexto de fuerte reconfiguración estratégica y reinserción militar del país.

El vicealmirante Marcelo Dalle Nogare estará acompañado por el general de brigada, Alejandro Liberatori, agregado militar de Defensa en EEUU.

Este miércoles a las 8 de la mañana en el salón Astor del hotel St. Regis , ubicado a dos cuadras de la Casa Blanca, inicia la cumbre que reunirá a más de 30 altos jefes militares de la región.

El general de la Fuerza Aérea, Dan Caine , jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas estadounidenses convocó al encuentro en Washington denominado Conferencia de Defensa del hemisferio occidental 2026.

El general Caine es el uniformado de más alto rango y el principal asesor militar del presidente Donald Trump , del secretario de Guerra, Peter Hegseth y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

La Argentina estará presente y asistirá el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), vicealmirante Marcelo Dalle Nogare. La delegación nacional se completa con el general de brigada, Alejandro Liberatori , agregado militar de Defensa en los Estados Unidos.

El martes por la tarde todos los delegados militares extranjeros serán agasajados en una recepción, típico evento social que predispone humores y voluntades para encarar los debates de una agenda contextualizada por tensiones regionales y globales. La más reciente, la operación “Absolute Resolve” -incursión ordenada por Donald Trump- que dio captura al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El anfitrión, general Caine, organizó el encuentro dividiendo la treintena de altos jefes en tres grupos (A, B y C) de discusión que rotarán en los salones Franklin, Lafayette, George Washington y Monroe del hotel St. Regis.

Agenda sensible y discusiones a cargo del Comando Norte y Sur de EEUU

Tratarán los siguientes asuntos; amenazas y tensiones en la región, presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, esfuerzos mancomunados para neutralizar organizaciones criminales y terroristas, concientización y control de fronteras, presentación del Comando Norte (US Northcom); es el que tiene responsabilidad en el interés nacional sobre Canadá, México y Groenlandia, entre otros y, presentación del Comando Sur (US Southcom).

El rol del Comando sur es bien conocido, ejerce “la diplomacia militar” en la definición de postulados de seguridad para el hemisferio e instala la agenda de cooperación en defensa entre países del cono sur.

Es probable que asome un caso que podría tornarse en próxima intervención: Haití. Cruzado por la violencia extrema de pandillas armadas con vinculación narco, lleva a desplazamientos migratorios regionales e internacionales donde se cuelan actores de la delincuencia con efecto desestabilizador, por caso en República Dominicana y Estados Unidos.

La reinserción de Argentina tras adquisiciones militares, antecedentes e inteligencia militar previa al Simposio

Los temas a conversar en el simposio de Washington reconocen antecedentes en la gestión de Juan Battaleme como secretario de Asuntos Internacionales de Defensa y no son ajenos al conocimiento del vicealmirante Dalle Nogare que era subjefe del EMCO antes de alcanzar la máxima conducción.

Battaleme ante una consulta de Ámbito dijo: “durante las conversaciones con el ministro de Defensa de Dinamarca a propósito de la adquisición de los cazas F-16 (que eran dotación de la fuerza aérea danesa) comentamos la importancia de trabajar una iniciativa trilateral (con EEUU) que fuera desde el Ártico a la Antártida con puntos de referencia en Groenlandia, el canal de Panamá y Ushuaia/paso del Drake para desarrollar un esquema de defensa hemisférica que involucrara a través de Argentina a Dinamarca y asumir un rol más activo y parte de la discusión de los F-16 nos dio la oportunidad de hablar de esta defensa hemisférica transatlántica”.

La incorporación de cazas F-16 (ex Dinamarca) y aviones de patrulla marítima P-3C/N Orion (Ex Noruega) de países integrantes de la OTAN que son originarios de los Estados Unidos (autorizó la cesión de los aparatos) sumados a los blindados Stryker es una señal contundente de reinserción de Argentina en la agenda de compromisos globales, con sus beneficios y riesgos.

En este punto (anticipar acciones que pongan en riesgo el interés estratégico del país dada la reconfiguración internacional) calzaría la reforma del sistema de inteligencia nacional que propone el DNU 941/25 y en particular la creación de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DIGIEMCO).

Se sabe que antes del viaje a Washington hubo lectura de repaso de la Estrategia de Defensa Nacional (NDS, sigla en inglés) del gobierno estadounidense.

El objetivo inmediato y central consignado en el documento es la defensa del hemisferio occidental. Prioriza en repetidos párrafos la seguridad de dominios terrestres, aéreos y marítimos específicos como el canal de Panamá, el golfo de México (“de América” sugerido por Trump), Groenlandia y las rutas del Caribe/Atlántico sur. El texto los define como "puntos de acceso estratégicos": ese es el lenguaje que utiliza.

El vicealmirante Dalle Nogare lleva el aporte informativo de ocho operaciones “Mare Nostrum”, de vigilancia del Atlántico sur ejecutadas por medios navales y aéreos bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La NDS consigna que las amenazas se concentran en China, Rusia, y en lo que denomina actores no estatales, poniendo especial énfasis en las organizaciones narcoterroristas.

Contempla operaciones contra narcoterroristas, con la autorización presidencial para ejecutar golpes quirúrgicos contra cárteles en México y América Latina con empleo de fuerzas de operaciones especiales, drones y ciberataques para neutralizar líderes y redes transnacionales. Plantea, además, el intercambio de inteligencia en tiempo real sobre esos objetivos.

Otro complemento de actualización fue el texto de la Estrategia de Seguridad Nacional, (NSS) publicada en noviembre de 2025, que declaró que Estados Unidos busca "un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o propiedad de activos clave, y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave".