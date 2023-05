Divorcio complicado: un hombre intentó esconder su patrimonio en Bitcoin pero su mujer lo descubrió

Un hombre pretendió esconder 12 Bitcoins de su mujer ya que no quería que ese botín entre en la división de bienes. Finalmente un perito forense lo descubrió. Las dudas le surgieron porque su esposo aseguró que ganaba u$s3 millones al año pero los bienes no tenían correlación con lo acumulado durante los años de matrimonio.

La pareja en cuestión llevaba 10 años casada pero la mujer sospechaba que su esposo no revelaba todos sus bienes. Fue por eso que la mujer contrató a un contable forense, que finalmente descubrió que su esposo no había declarado 12 BTC —por valor de unos u$s500.000 — almacenados en un monedero de criptomonedas no revelado.