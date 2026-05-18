Swap con China: el BCRA repagó casi el 80% del tramo activado y el Gobierno debe definir si intenta renovar el acuerdo

El saldo activado del acuerdo de monedas cayó de 21.000 millones de yuanes a fines de 2024 a apenas 4.600 millones en enero de 2026, mientras el BCRA busca fortalecer reservas propias.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó durante 2025 en una fuerte reducción del tramo utilizado del swap de monedas con China, uno de los instrumentos de financiamiento externo más relevantes para sostener reservas durante los últimos años.

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Según surge de los Estados Contables del Ejercicio 2025 de la autoridad monetaria, el saldo activado del swap pasó de 21.000 millones de yuanes a fines de 2024 —equivalentes a unos u$s3.097 millones— a 7.000 millones de yuanes al cierre de 2025, lo que representa aproximadamente u$s1.032 millones.

La reducción continuó durante las primeras semanas de 2026. De acuerdo con la información oficial, al 14 de enero el monto efectivamente utilizado descendió a 4.600 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s679 millones, consolidando una baja cercana al 78% durante 2025 y superior al 87% desde el inicio de la actual gestión.

La caída del uso del swap chino refleja un cambio en la estrategia financiera del Gobierno y del Banco Central, que buscan disminuir la dependencia de mecanismos extraordinarios de liquidez para sostener el frente cambiario y las reservas internacionales.

El acuerdo vigente entre el BCRA y el Banco Popular de China mantiene un límite total de 130.000 millones de yuanes —unos u$s19.000 millones al tipo de cambio actual— y fue renovado en agosto de 2023 por un plazo de tres años, con vencimiento previsto para agosto de 2026.

En la práctica, el swap funciona como una línea de intercambio de monedas entre ambos bancos centrales. Argentina puede acceder a yuanes para afrontar operaciones autorizadas, como pagos de importaciones, sin necesidad de utilizar reservas propias en dólares. A cambio, el BCRA entrega pesos a la contraparte china y luego debe revertir la operación junto con el pago de intereses.

China Argentina banderas El swap con China es por u$s19.000 Ambito

El costo financiero solo se activa cuando los fondos son efectivamente utilizados. Mientras permanecen depositados sin uso, las cuentas no generan intereses.

El BCRA pagó intereses por el swap con EEUU

En paralelo, el informe anual del Banco Central también reveló que la Argentina pagó u$s17,7 millones en intereses por haber utilizado u$s2.500 millones de una línea swap por u$s20.000 millones otorgada por el Tesoro de Estados Unidos durante el cuarto trimestre del año pasado.

La reducción del uso del swap con China aparece además en un contexto donde el Gobierno intenta mostrar señales de fortalecimiento del balance del Banco Central y acumulación de reservas propias, en medio de un esquema cambiario más flexible y un menor nivel de intervención oficial sobre el dólar.

Durante los años previos, el swap con China había ganado protagonismo como una herramienta clave para reforzar reservas netas y sostener pagos de importaciones en un escenario de fuerte escasez de divisas.

Ahora, el mercado sigue de cerca si el Gobierno decidirá renovar el acuerdo con China antes de su vencimiento en agosto de 2026 o si avanzará hacia una estrategia de menor dependencia de este tipo de financiamiento bilateral.