Jorge Macri anunció que la Ciudad lanza un bono por u$s600 millones







El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo anunció en el marco de la 31 Conferencia Industrial de la UIA. Dijo que la Ciudad "rankea como la mejor de las empresas privadas".

Jorge Macri dice que la ciudad vuelve a los mercados y anticipa un regreso a nivel del gobierno nacional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anticipó este jueves la semana entrante el distrito federal saldrá a los mercados a buscar financiamiento por unos u$s600 millones con la idea de rollear vencimientos y conseguir fondos para obras públicas.

"La deuda de la Ciudad es muy buscada y rankea como la mejor de las empresas privadas", dijo Macri al confirmar una medida que el mercado ya esperaba hace unas semanas. De acuerdo a lo señalado por el mandatario local, la idea es en principio obtener unos u$s200 millones para rollear y otros u$s400 millones para obras.

El anuncio se llevó a cabo en momentos en que el gobierno nacional también analiza un retorno a los mercados voluntarios de deuda con la idea de rollear unos u$s4.800 millones que vencen en enero. A eso se suman también un incremento de colocaciones de Obligaciones Negociables de empresas.

Desde el 27 de octubre, Tecpetrol ya colocó u$s750 millones, mientras que YPF, Pampa Energía y Pluspetrol consiguieron u$s500 millones cada una. En los próximos días, Transportadora de Gas del Sur y Edenor emitirán montos similares. Según adelantaron fuentes del mercado a Ámbito, otras dos compañías del sector energético ultiman colocaciones que, en conjunto, sumarían cerca de u$s1.000 millones en las próximas semanas.

Ante una audiencia de mas de 1000 empresarios en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, Macri, dijo que su gobierno "envió un presupuesto equilibrado sin déficit , con el menor nivel de endeudamiento". "Desde que somos gobierno tenemos menos de un mes de deuda. A los que le interesen los bonos de la Ciudad de Buenos Aires que son muy confiables, hoy estamos saliendo al mercado", indicó.

"Acabamos de anunciar que el martes que viene volvemos al mercado", anticipó el jefe de gobierno porteño quien planteó que "para la Argentina es fundamental tener un presupuesto". Macri habló fuera de tiempo, visiblemente molesto porque a la hora en que tuvo que hablar, por la mañana. no pudo hacerlo porque el ministro de Economía, Luis Caputo, se pasó de su tiempo en una exposición de 47 minutos. Caputo indicó que la idea del gobierno nacional es que en enero tenga la posibilidad de emitir también en los mercados globales para rollear deuda.