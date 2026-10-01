La desigualdad aumentó en el segundo trimestre de 2026, en línea con la mayor pobreza + Agregar ámbito en









Este jueves el INDEC informó un incremento en el Coeficiente de Gini, en relación a los últimos dos trimestres con aguinaldo.

Imagen creada con IA.

La desigualdad tuvo un leve aumento en el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Sucedió a la par de una suba de la pobreza, combo que refleja que son los sectores de menores ingresos los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

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Este jueves el INDEC informó que el Coeficiente de Gini, indicador que se utiliza para evaluar la dinámica de la distribución del ingreso, trepó desde el 0,424 al 0,428. Vale aclarar que este referencial puede tener valores de entre 0 y 1; cuánto más cerca esta de 1 significa que más desigual es la sociedad argentina. La cifra también fue más elevada que la del último trimestre de 2025 (0,427), último período con aguinaldo.

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