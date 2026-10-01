Juan Politi, CEO de Allaria, tras la suba del riesgo país: "Al mercado también le preocupan los datos de la economía real"

El ejecutivo diferenció la situación del país en el corto y largo plazo. Por un lado, advirtió que el contexto electoral traerá más volatilidad a las inversiones. Por otro, sostuvo que la restricción externa ya no será un problema a futuro.

Si bien los empresarios que organizaron el 62° Coloquio de IDEA se propusieron concentrar la agenda de debate en el largo plazo, en la práctica a la discusión sobre los lineamientos del círculo rojo para tener estabilidad y crecimiento por 20 años terminaron por sumarse, con mayor fuerza en los pasillos, la agenda de una coyuntura económica más turbulenta y las implicancias de las elecciones de 2027. De todo eso conversó con Ámbito Juan Francisco Politi, CEO de Allaria , una de las principales compañías financieras del mercado de capitales argentino.

El ejecutivo consideró que, por un lado, Argentina se encamina a dejar atrás la llamada restricción externa ya que, sostuvo, los "dólares van a ir sobrando cada vez más" . Por otro, habló de las causas de la reciente suba del riesgo país , que este jueves vuelve a superar los 630 puntos básicos, y del escenario electoral de 2027.

Juan Francisco Politi: En las próximas dos décadas se va a hablar diferente del país cuando se mire para atrás. En las últimas dos décadas se habló mucho de restricción externa . Ahí hay un cambio muy importante. Argentina vivió siempre con la angustia de que faltan dólares para que la economía pueda crecer suficientemente, y hoy ese ya no es el diagnóstico. Dólares hay, van a ir sobrando cada vez más , de a poco, a medida que las inversiones lleguen y se vayan concretando las exportaciones de energía, minería, agro.

P.: Si el parteaguas fue la restricción externa durante las últimas décadas, ¿cuáles van a ser ahora los sectores que hay que incorporar a la lógica de crecimiento del país?

J.F.P.: Buen punto. Hay elecciones dentro de un año, en las que seguramente la población va a elegir este modelo u otro. El Gobierno nos ha transmitido que está muy convencido de que ordenando las tres variables macro principales (superávit fiscal, restricción monetaria y equilibrio cambiario) podría generar estabilidad. La discusión va a ser si la población resiste este modelo y encuentra un derrame posterior hacia otras actividades. Hay otras actividades que generan divisas y a lo mejor generan más empleo, como por ejemplo el turismo. Pero podrían ir apareciendo otras actividades que a raíz de la estabilidad que genera el modelo puedan empezar a crecer nuevamente.

Riesgo país, actividad económica y elecciones

P.: Hubo ruido en el mercado en las últimas semanas: el riesgo país se disparó desde los 400 puntos y superó los 630 puntos básicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mercado reaccionó de esa manera?

J.F.P.: Hubo un ruido global tras la suba de las tasas de interés norteamericanas por la lucha de la Reserva Federal contra la inflación o contra el nuevo modelo respecto de cuál es la tasa real que necesita el mercado para encontrar su equilibrio. Eso generó que todos los mercados emergentes más frágiles, como la Argentina, sufran un poco más. Aunque la Argentina sufrió más que el promedio. Tanto Javier Milei como Axel Kicillof estuvieron contándole a los inversores cómo ven la coyuntura. El mercado se empezó a encontrar con que, si bien en el largo plazo pareciera que Argentina tiene un rumbo bastante claro y difícil de revertir, en el corto plazo, en un año, va a tener que elegir un modelo. Y el mercado tiene derecho a estar un poco más cómodo con el actual gobierno, que le dice: "Yo cumplo los compromisos y voy en este camino". Pero también tendrá que ver quién es la oposición, si es Axel Kicillof, que estuvo hace pocos días en Nueva York, o algún otro que tenga visiones un poco más extremas. Esta alternativa tal vez puedan alterar el tiempo en el cual se van cumpliendo las expectativas de un país que va a ir teniendo día a día más dólares producto de las inversiones muy grandes que ya están comprometidas con los RIGI, en materia de energía, minería y agro, que es muy difícil que eso desaparezca o se frene. Podrían ralentizarse y podrían derramar o no más hacia el resto de los sectores de la economía.

P.: ¿Cuánto preocupan al mercado los números de la economía real que se conocieron en el último tiempo, como el EMAE de julio, o el hecho de que el banco J.P. Morgan recortara sus proyecciones de crecimiento y anunciara la posibilidad de una recesión técnica? ¿Cuánto de esto está mirando el mercado?

J.F.P.: Definitivamente eso preocupa también porque eso te da perspectiva de corto plazo. En el largo plazo, y con las inversiones que estamos hablando, es difícil imaginar otra cosa que Argentina generando muchos dólares. Mientras tanto, hay que ver qué otros sectores van aguantando, qué compañías se van cayendo, qué sectores pueden resurgir. El sector automotriz podría resurgir en un mercado que tiene más flujo de ida y vuelta, más allá de que haya un montón de importaciones chinas que hacen que el mercado se ordene en otros niveles de precio, seguramente va a encontrar otros equilibrios. Y habrá que ver si seguimos con un modelo que ordena las principales variables y que el resto acomode solo o bien con un Gobierno que propone algún movimiento un poco distinto.

P.: ¿Cómo lo ve el próximo año en materia de inversiones, de negocios?

J.F.P.: Seguramente tengamos volatilidad porque noticias va a haber todo el tiempo. Las encuestas las vamos a empezar a seguir a partir de marzo, cuando esté claro quiénes son los candidatos. Ahora va a haber candidatos que se insinúan, pero después vendrán los candidatos definitivos con las propuestas que le dan a la población. Y habrá que ver el contexto global, ver qué pasa en las elecciones en Brasil, Estados Unidos e Israel?

P.: ¿Influyen mucho las elecciones en Estados Unidos?

J.F.P.: Influyen bastante porque seguramente se verá cuánto poderío o cuánto nivel de maniobra seguiría teniendo el gobierno de Donald Trump, que ha sido un aliado muy fuerte para la Argentina y podría serlo en el próximo año también.

P.: ¿Y qué incidencia podrían tener en el mercado para Argentina?

J.F.P.: La percepción es de que, si Trump gana las dos cámaras y las sostiene, es una cosa. Ahora, si pierde una, es una situación intermedia. Y si pierde las dos, a lo mejor tiene un margen de maniobra algo menor para tomar decisiones desde el Ejecutivo directamente, como hizo el año pasado, para apoyar a la Argentina con el swap.