Javier Milei viajará a Corrientes en noviembre para participar de un encuentro liberal

El Presidente hablara en el 13º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Será su cuarta visita al distrito litoraleño desde que asumió. En el último tiempo, acercó posiciones con el gobernador radical Juan Pablo Valdés.

Javier Milei viajará el 26 de noviembre a Corrientes para participar de un encuentro del Club de La Libertad , un think tank libertario con epicentro en la provincia litoraleña, adonde el Presidente ya asistió en distintas ocasiones para tomar parte en charlas y debates.

El Club no forma parte de La Libertad Avanza (LLA) estrictamente hablando, sino que es una organización civil/fundación que promueve ideas liberales y organiza actividades, congresos y programas de formación . El año pasado, Milei fue orador del 12.º Congreso de Economía Regional.

La visita del mandatario fue anunciada por el presidente de la institución, Alberto Medina Méndez , y confirmada por distintas fuentes provinciales y libertarias a Ámbito . Las voces pusieron el eje en que la fundación tiene un vínculo desde hace más de una década con el titular del Poder Ejecutivo, en el marco de la batalla cultural. "Es un agenda del Presidente, no partidaria", señalaron.

Al respecto, Medina Méndez dijo: "El próximo 26 de noviembre vamos a hacer nuestro Congreso Económico Regional del Club de la Libertad. El tema van a ser los desafíos de la transformación económica". Acto seguido, comentó a Radio Dos que el primer mandatario pisará suelo correntino por cuarta vez desde que asumió para participar del evento.

La visita inicial del economista tras llegar a la presidencia tuvo lugar en febrero del 2024, siendo su primer desembarco oficial en un distrito, precisamente para participar del 10 aniversario del Club de la Libertad. Allí mantuvo un encuentro fugaz con el por entonces gobernador Gustavo Valdés.

Posteriormente, en 2025, regresó dos veces. Una en octubre, como parte de la campaña electoral, que incluyó una recorrida por la capital correntina; y otra en noviembre, también para participar de un evento del Club. Por lo tanto, esta será su cuarta llegada a la jurisdicción litoraleña, actualmente en manos del radical Juan Pablo Valdés, hermano de su antecesor en el cargo.

Javier Milei, durante un encuentro del Club de La Libertad.

Corrientes no tendrá elecciones a gobernador en 2027. Al igual que Santiago del Estero, su calendario esta desfasado y fue a las urnas para renovar el Poder Ejecutivo el año pasado. La reyerta se saldó con un victoria contundente de la UCR en primera vuelta, seguido por el PJ y los libertarios, que alistaron al diputado nacional Lisandro Almirón. Tras la compulsa, las partes ensayaron un deshielo y el vínculo mejoró.

De hecho, Valdés es uno de los 13 mandatarios que viajaron a París con el Presidente para participar del Argentina Week. Si bien no renovarán cargos en la gobernación, el dirigente anticipó que su intención es desdoblar los comicios, que, en su caso, serán legislativos.

De todos modos, en el plano nacional, deberá renovar sus tres escaños en el Senado. Actualmente los ocupan los radicales Eduardo "Peteco" Vischy y Gabriela Valenzuela y el peronista Carlos "Camau" Espínola, todos enrolados detrás del mandatario local.

La posibilidad de un acuerdo electoral con los libertarios estás sobre la mesa. Sin embargo, todavía miran con lupa los pros y contras. "Nosotros seguro salimos primeros o segundos, o sea que un senador metemos. Si arreglamos, les tenemos que dar una de esas bancas. No cierra", aventuró una fuente boina blanca.

Juan Pablo Valdés y Diego Santilli. Jefatura de Gabinete de Ministros

En cuarteles violetas, en tanto, avisan que todavía es muy pronto para hablar de acuerdos, aunque reconocen un diálogo fluido y "obras en conjunto en beneficio de los Correntinos". "Nuestro objetivo es la reelección del presidente, todos los que concuerden con este objetivo serán bienvenidos", indicaron.

Por el momento, en la gobernación desconocen si habrá contacto con Javier Milei durante su visita, aunque no descartan esa posibilidad.

Otro de los escenarios posibles es que Gustavo Valdés, actualmente senador provincial, busque un lugar en la Cámara alta nacional, encabezando la boleta del oficialismo provincial, una manera de traccionar votos amparado en su buena imagen.