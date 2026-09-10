Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 10 de septiembre

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El dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 10 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.512 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 10 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.597,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 10 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.534,44 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 10 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 10 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,10, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 10 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.164, según Binance.