Walter Samuel se va de la Selección Argentina: ¿un indicio del futuro de Lionel Scaloni? + Agregar ámbito en









El histórico ayudante de campo dejará el seleccionado, por lo cual se desprende que la continuidad del estrenador también podría compartir el mismo destino.

Walter Samuel se va de la Selección Argentina: ¿un indicio del futuro de Scaloni?

Bomba en la Selección Argentina: Walter Samuel dejará su lugar como ayudante de Lionel Scaloni, dando más lugar a los rumores de una salida definitiva del entrenador a fin de año.

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El exdefensor buscará comenzar su carrera como entrenador principal con un objetivo definido: dirigir en Europa. Desde 2018, lleva ocho años dentro de la estructura del seleccionado y acompañó un proceso que llevó a la "Albiceleste" a conquistar cuatro títulos.

Walter Samuel fue ayudante de campo en Inter de Milán bajo la conducción de Stefano Pioli y Stefano Vecchi durante la temporada 2016/17. Luego, también integró el cuerpo técnico de Pierlugi Tami en el FC Lugano del fútbol suizo.

¿Qué será del futuro de Lionel Scaloni? Después de la final del Mundial 2026, perdida ante España, el entrenador manifestó que necesitaba tiempo para pensar su continuidad una vez que terminara su contrato. Tras ocho años en el cargo, el desgaste es muy grande y es posible que el ciclo se termine.

Lo cierto es que, según informó Gastón Edul, siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni. Como el contrato vence en diciembre, aún restan varias semanas, pero la decisión final será del DT.

A esto se suma el escenario que atraviesa el plantel. Lionel Messi ya no forma parte del proyecto, mientras que también aparecen dudas sobre la continuidad de históricos como Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez.