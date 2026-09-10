Los ADRs avanzan hasta 6% pero el riesgo país se aún ronda los 500 puntos básicos + Agregar ámbito en









El INDEC publicará este jueves el dato de inflación correspondiente al mes de agosto, el mercado espera 1,7% mensual, en línea con el dato de CABA.

Los bonos en dólares no encuentran una tendencia clara. Depositphotos

Los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street con los Globales que bajan y los bonos bajo ley local que avanzan. En ese marco el riesgo país opera nuevamente cerca de los 500 puntos básicos. En esta jornada, el INDEC publicará el dato de inflación correspondiente al mes de agosto, el mercado espera 1,7% mensual, en línea con el dato de CABA.

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En ese marco, el S&P Merval avanza 0,7% a 3.131.832,740 puntos básicos. Las acciones líderes que más suben son: Cresud (+5,1%), BBVA (+1,2%), y Grupo Supervielle (+1%). Los ADRs que más avanzan son: Cresud (+6,1%), BBVA (+2,4%) e YPF (+2,4%).

La petrolera estatal logró colocar bonos por u$s1.200 millones en los mercados internacionales. La operación se realizó a una tasa del 7,85% anual y representa la mayor colocación de deuda de una empresa argentina en los últimos 11 años.

Las noticias que impactan al mercado La Cámara de Diputados estableció los plazos para tratar hacia fines de septiembre proyectos relacionados con la extensión de la emergencia en discapacidad y medidas de alivio financiero para familias endeudadas.

El miércoles también se conoció que, el IPI minero registró una suba en julio de 3,7% interanual, mientras que el acumulado enero-julio muestra un crecimiento de 7,7% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, la dinámica mensual fue algo más moderada.

La serie desestacionalizada cayó 0,9% mensual y la tendencia-ciclo retrocedió 0,1%. A nivel de los principales segmentos, el crecimiento estuvo explicado principalmente por petróleo crudo (+12,7%) y litio (+10,8%), mientras que el gas natural mostró una baja de 1,5% y la producción de plata y oro cayó 9,9%.