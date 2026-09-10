Dólar e inflación: el mayorista tocó máximos de dos semanas y el mercado espera hoy el dato clave del IPC + Agregar ámbito en









El tipo de cambio mayorista cerró el miércoles en $1.514 y acumuló dos ruedas consecutivas en alza. Este jueves, el INDEC publica la inflación de agosto, que el mercado estima en 1,7%.

El mercado espera una inflación nacional mucho más baja, tras el dato de CABA. Depositphotos

El dólar mayorista cerró este miércoles en $1.514, su nivel más alto de las últimas dos semanas, y acumuló su segunda jornada consecutiva en alza. La cotización avanzó 0,13%, unos $2 respecto del cierre anterior, aunque se mantuvo ampliamente alejada del techo de la banda cambiaria.

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La atención del mercado estará puesta este jueves en el dato de inflación de agosto que publicará el INDEC. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó un IPC de 1,7% mensual, en una jornada que será clave para evaluar el rendimiento de las inversiones en pesos y las expectativas sobre tasas y dólar.

El dato también permitirá conocer si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% mensual. Para los próximos meses, el consenso de analistas espera registros relativamente estables: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.

El dato también permitirá conocer si la inflación logra mantenerse por debajo del 2% mensual. Depositphotos El dato de inflación también será relevante para determinar qué rendimiento real continúan ofreciendo las inversiones en moneda local. El REM proyectó para septiembre una TAMAR de bancos privados del 24,11% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,98%. Para diciembre, los analistas esperan que la TAMAR se ubique en 23,45% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,93%.

De esta manera, la inflación de agosto será la principal referencia de la rueda de este jueves, en momentos en que el dólar viene de alcanzar máximos de dos semanas pero las expectativas cambiarias continúan mostrando, por ahora, un recorrido moderado hacia fin de año.

Qué espera el mercado para el dólar y la inflación Más allá de los movimientos de corto plazo, el REM continúa mostrando una expectativa de suba gradual del tipo de cambio hacia fin de año. La mediana de las estimaciones ubica al dólar en $1.530 para septiembre, $1.565 en octubre y $1.600 en noviembre, hasta alcanzar un promedio de $1.630 en diciembre. La proyección para diciembre fue corregida $22,20 a la baja respecto del relevamiento anterior y supone una variación interanual del 12,6%. Para la inflación, en cambio, los analistas proyectan un aumento acumulado de alrededor del 30% en todo 2026. El Top 10 de participantes que mejor pronosticaron el IPC en el pasado espera un 29,9%.

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