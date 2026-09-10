El INDEC da a conocer la inflación de agosto: el mercado prevé que perfore otra vez el 2% + Agregar ámbito en









Las principales consultoras prevén que la inflación se ubique entre el 1,4% y el 1,9%, en línea con la desaceleración de CABA.

El INDEC dará a conocer este jueves a las 16 la inflación de agosto. Mariano Fuchila

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves a las 16 la inflación de agosto y el mercado prevé que se ubique nuevamente debajo del 2%, en línea con la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC) de CABA (+1,7% mensual). La baja se habría explicado por el menor ritmo de aumento de los precios de alimentos y el fin de la estacionalidad de las vacaciones de invierno.

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Las principales consultoras estiman que la inflación se ubique entre el 1,4% y el 1,9%. El dato más alentador fue de la Fundación Libertad y Progreso, que justificó la desaceleración por el menor aumento de alimentos, que pasó del 2,9% en julio al 1,4% en agosto. Además, señaló la entidad que dirige Agustín Etchebarne, "hubo una menor influencia del rubro de vivienda, ya que, a pesar de un sostenido incremento de las tarifas de luz, gas y agua, nuestro estimador detectó una caída en los precios de los alquileres, que moderaron el impacto del rubro".

"El paso de la estacionalidad de las vacaciones de invierno moderó fuertemente los aumentos de precios en los rubros relacionados con la recreación y el turismo, traccionando a la baja el resultado del índice general", añadieron.

De este modo, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 21%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.

Desde C&T Asesores proyectaron un avance de 1,6% en los precios minoristas para el Gran Buenos Aires (GBA) en agosto, por debajo de julio y de junio (2,1% y 1,9% para el INDEC, respectivamente), y el menor desde agosto del año pasado. "Vale notar que es necesario remontarse a 2020, en plena pandemia, para encontrar registros similares", subrayaron.

Por su parte, el IPC de Orlando Ferreres, también para GBA, aumentó un 1,6% mensual y registró un crecimiento interanual de 30,5%. "En cuanto a los principales rubros, Educación y Vivienda encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 2,5% y 2,3%, respectivamente, seguidos por Esparcimiento y Transporte y comunicaciones, que presentaron ambos una variación de 2,3%. En cuanto a los bienes y servicios estacionales, la suba registrada fue de 3,9%, mientras que los Regulados treparon 2,4% mensual", manifestaron desde la consultora. En tanto, Analytica proyectó que la inflación podría ubicarse más cerca del 1,7% y en Equilibra midieron un avance de 1,9% durante el octavo mes del año. En términos agregados, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyectaron que el IPC se ubicará en 1,7%, 0,1 puntos porcentuales por debajo de la proyección anterior. Respecto del IPC Núcleo, las estimaciones para agosto se ubicaron en 1,7% (mismo valor que la encuesta previa).

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