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10 de septiembre 2026 - 16:29

La canasta básica se aceleró al 2,6% en agosto: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

La suba fue idéntica para la canasta básica total (CBT) y para la alimentaria (CBA). En el primer caso se trató del mayor aumento en cinco meses.

Las canastas básicas subieron 2,6% en agosto, contra un IPC que trepó 1,7%.

Las canastas básicas subieron 2,6% en agosto, contra un IPC que trepó 1,7%.

Mariano Fuchila

El costo de la canasta básica total (CBT), que determina la línea de pobreza, se aceleró al 2,6% en agosto, en contraposición con la merma en la inflación general. De este modo, una familia "tipo" necesitó más de $1.600.000 para no ser considerada pobre.

Se trató de la mayor variación en cinco meses. Asimismo, la canasta acumuló ya casi un año por encima del 2%, aunque en diciembre-enero llegó a tocar un techo en torno al 4% mensual.

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Como consecuencia de estos datos oficiales informados por el INDEC, una familia integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, requirió $1.605.497 para no caer en la pobreza durante el octavo mes del año.

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