El dólar blue subió por primera vez en tres ruedas y volvió a superar al minorista del Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5 este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,50 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.459,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.7% .

El dólar MEP cerró a $1.416,27 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,35, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.851, según Binance.