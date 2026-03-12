SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de marzo 2026 - 18:22

El dólar blue subió por primera vez en tres ruedas y volvió a superar al minorista del Banco Nación

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El blue rebotó a $1.420.
El blue rebotó a $1.420.
Depositphotos

El dólar blue subió $5 este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, el billete paralelo superó al minorista del Banco Nación, que cerró sin cambios a $1.415.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 12 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,50 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,35, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.851, según Binance.

