El dólar blue subió por primera vez en tres ruedas y volvió a superar al minorista del Banco Nación

El dólar blue subió $5 este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 12 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 12 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.459,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.7%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 12 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.416,27 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,35, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.851, según Binance.
Dejá tu comentario