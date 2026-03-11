ANSES depositará una ayuda económica a fin de mes para personas desempleadas

El organismo previsional otorga una ayuda económica especial para sus beneficiarios desempleados.

El programa forma parte de las políticas de protección social destinadas a acompañar a los trabajadores durante momentos de transición laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el 20 de marzo de 2026 comenzará el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo , una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal y necesitan un ingreso mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Se trata de un beneficio clave dentro del sistema de seguridad social argentino, ya que busca brindar un respaldo económico temporal a quienes atraviesan la pérdida de su trabajo. Además del ingreso mensual, el programa incluye otros derechos que permiten sostener cierta estabilidad mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico dirigido a trabajadores registrados que hayan quedado sin empleo por causas ajenas a su voluntad. Está pensado como una asistencia transitoria que acompaña al trabajador durante el período en el que busca un nuevo puesto laboral.

Entre las situaciones contempladas para acceder al programa se encuentran:

Además del pago mensual, el programa incluye otros beneficios importantes. Las personas que reciben esta prestación pueden mantener su cobertura de salud , acceder a asignaciones familiares si cumplen los requisitos y continuar con el reconocimiento de aportes jubilatorios . Esto significa que el tiempo durante el cual se cobra el beneficio también cuenta para la futura jubilación.

De esta manera, la prestación no solo funciona como una ayuda económica inmediata, sino también como un mecanismo que protege la continuidad de los derechos laborales y previsionales del trabajador.

Quiénes pueden acceder

El programa está destinado a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo por motivos que no dependieron de su decisión. Para acceder es necesario cumplir con determinados requisitos vinculados a los aportes realizados al sistema de seguridad social.

En el caso de los trabajadores permanentes, se exige haber realizado al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Para los trabajadores eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días durante el último año antes de quedar desempleados.

En el caso de quienes se desempeñaban en el sector de la construcción, el programa establece una condición diferente: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años.

Estos requisitos buscan garantizar que el beneficio esté dirigido a quienes efectivamente se encontraban dentro del sistema laboral formal antes de perder su empleo.

Monto de la prestacion por Desempleo en marzo

El monto total de esta prestación depende del salario que percibía antes de quedar desempleado. Según la normativa vigente, el pago equivale al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, el beneficio tiene límites vinculados al salario mínimo, por lo que existe un monto mínimo y un monto máximo que se actualizan periódicamente.

Para marzo de 2026, los valores establecidos son:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

Esto significa que el importe final puede variar de acuerdo con el historial laboral de cada trabajador. En todos los casos, el objetivo del programa es brindar un ingreso que permita cubrir necesidades básicas mientras la persona busca una nueva fuente de trabajo.

Además, el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo comenzará el 20 de marzo y se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Desde ANSES recordaron que para comenzar a cobrar la prestación es necesario realizar previamente el trámite correspondiente y obtener la aprobación del organismo. Una vez aprobado, el beneficiario será incorporado al calendario de pagos según la terminación de su documento.

