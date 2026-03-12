Manuel Adorni pidió disculpas por los viajes con su esposa: "Somos humanos y cometemos errores"

El jefe de Gabinete utilizó su cuenta de X para responder a las críticas generadas por los viajes junto a su compañera de vida a Nueva York (en el avión presidencial) y a Punta del Este (en un vuelo privado).

Luego del respaldo de la totalidad del Ejecutivo -incluido el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei- y las denuncias en su contra, Adorni utilizó sus redes sociales para disculparse por los viajes realizados junto a su esposa, Bettina Angeletti a Punta del Este en un vuelo privado y a Nueva York en el avión presidencial.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido . Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO", escribió el mandatario en X. Este mensaje fue citado por el jefe de Ministros para comenzar su descargo.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse . Somos humanos y cometemos errores", comenzó afirmando el funcionario.

Adorni hizo referencia al término que utilizó cuando, en una entrevista televisiva, fue consultado acerca del viaje de su esposa a Nueva York como parte de la comitiva presidencial . "Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, señaló entonces.

Ahora, en su cuenta de X, explicó: "Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

En ese sentido, el jefe de Gabinte aseguró que todo lo que hacen es "con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente", y volvió así a señalar a los que "siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie". Es la segunda vez que Adorni arremete contra la oposición desde que saltó la polémica, ya que durante su exposición en la Argentina Week acusó a sus detractores de querer empañar el evento "con mentiras, con fake news y con imágenes trucadas por inteligencia artificial".

En cuanto a su descargo, el exvocero agradeció a todos los que "se tomaron el tiempo" de escribirle y "al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación". "Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien", concluyó antes de cerrar con su característico "fin".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

La polémica comenzó luego de que se revelara que la compañera de vida del funcionario integró la comitiva presidencial que partió rumbo a la gran manzana para participar de la Argentina Week. La posterior explicación de Adorni generó aún más revuelo que el viaje y, como si fuera poco, se conoció que la pareja también se había trasladado a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de Carnaval.

Estos hechos desencadenaron una serie de denuncias, entre otras cosas, por enriquecimiento ilícito. Esta acusación, presentada por la diputada Marcela Pagano, estaba fundada en gran parte en las declaraciones del exvocero, que aseguró que él había pagado el viaje a Uruguay "de punta a punta”. Según la legisladora, estos gastos no se corresponderían con sus ingresos declarados.