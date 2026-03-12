Argentina Week 2026: qué trajeron los gobernadores de su participación en la cumbre con empresarios

La misión conjunta de diez mandatarios provinciales en Nueva York buscó atraer capitales hacia proyectos de litio, cobre, oro y plata que podrían duplicar las exportaciones mineras del país para 2030. "Estamos ante la gran oportunidad de darle al mundo lo que necesita", afirmó el salteño Gustavo Sáenz.

La Argentina Week 2026 se consolidó como el escenario diplomático y económico más importante de la gestión de Javier Milei en el exterior pero con una particularidad distintiva: el protagonismo compartido entre el Gobierno y diez gobernadores provinciales que viajaron a Nueva York para poner sobre la mesa de inversores globales el potencial productivo de sus distritos. El evento dejó una radiografía clara de las apuestas económicas regionales y de las estrategias de cada mandatario para atraer financiamiento externo, frente a la sequía de recursos federales debido a la motosierra mileísta.

La comitiva provincial estuvo integrada por Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Los jefes provincias participaron de rondas de negocios, paneles temáticos y reuniones bilaterales con ejecutivos de multinacionales y fondos de inversión. La presencia de los mandatarios respondió a la necesidad de mostrar "alineamiento" entre Nación y las provincias ante el mercado, pero también por la urgencia de compensar la caída de recursos coparticipables que golpea las finanzas regionales.

Los gobernadores de las provincias del Triángulo del Litio protagonizaron una de las agendas más intensas. Argentina posee el 20% de los recursos mundiales de litio y el 13,3% de las reservas, siendo el quinto productor global con potencial de convertirse en el segundo en el mediano plazo. Según datos actualizados de la Secretaría de Minería de la Nación, el país cuenta con 197,9 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en recursos y 18,6 millones de toneladas en reservas, concentradas principalmente en Salta, Jujuy y Catamarca.

Raúl Jalil (Catamarca) mantuvo una reunión específica con la minera Rio Tinto para impulsar inversiones en proyectos de litio en su provincia . Catamarca, que ocupa el quinto lugar en exportaciones mineras nacionales, alberga proyectos emblemáticos como Cauchari-Olaroz (en producción desde 2023) y Sal de Vida, que prevé iniciar producción en el segundo semestre de 2026 con 15.000 toneladas anuales de LCE. La provincia también alberga el proyecto Agua Rica de cobre y oro, uno de los más grandes de la región.

Por su parte, Carlos Sadir (Jujuy) centró su mensaje en la estabilidad institucional como valor agregado para los inversores mineros. "Jujuy apuesta por el litio y la estabilidad en un contexto de incertidumbre", fue el eje de su presentación ante fondos de inversión. El gobernador anunció detalles del "mini-RIGI" provincial, un régimen diseñado para atraer proyectos de u$s5 millones a u$s50 millones, complementando al RIGI nacional y enfocado en empresas junior y de exploración. Jujuy, segunda provincia exportadora minera del país, cuenta con el proyecto Olaroz (Río Tinto) y Cauchari-Olaroz (Ganfeng) en producción.

Gustavo Sáenz (Salta) fue uno de los más activos en redes sociales, acompañando a Javier Milei en la foto oficial del evento y luego participando del encuentro organizado por el Council of the Americas. "Estamos ante la gran oportunidad de darle al mundo lo que necesita", afirmó el salteño, quien ofreció "confianza, institucionalidad, seguridad jurídica y grandes oportunidades en minería, energía, agroindustria y otros sectores estratégicos" . Salta lidera el empleo en litio a nivel nacional y alberga el proyecto Rincón de Rio Tinto, valuado en u$s2.500 millones bajo el RIGI, que proyecta 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Además, la provincia concentra el yacimiento Taca Taca, con potencial de hasta un millón de toneladas anuales de cobre.

Participé en la apertura de Argentina Week en Nueva York, junto a gobernadores de distintas provincias, donde el presidente @JMilei expuso ante líderes del sector financiero y corporativo internacional.



Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar… pic.twitter.com/lXNKOxmezS — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 10, 2026

San Juan: la capital del oro y el cobre por desarrollar

Marcelo Orrego (San Juan) cerró su participación en el evento este viernes y exhibió "todo el potencial minero de la provincia ante inversores" durante la semana. La provincia es líder en inversión en exploración minera y tercera en exportaciones mineras nacionales, con Veladero (Barrick/Newmont) como principal proyecto exportador de oro y plata del país. Pero la gran apuesta sanjuanina es el cobre. La provincia concentra el 80% de la oferta de cobre del país y proyectos que representan inversiones superiores a u$s20.000 millones en la próxima década. Entre los principales se destacan El Pachón (Glencore), Josemaría (Lundin Mining/BHP) y Los Azules (McEwen Mining), este último con aprobación de Impacto Ambiental en diciembre de 2024.

El proyecto Vicuña -que incluye Josemaría y Filo del Sol- presentó una solicitud al RIGI por u$s2.000 millones para los primeros dos años, aunque se estima que la inversión total superará los u$s5.000 millones, lo que lo convertiría en la mayor inversión extranjera directa de la historia reciente argentina. Ubicado a 5.200 metros de altura en la Cordillera de los Andes, el proyecto podría generar más de 20.000 empleos directos y 80.000 indirectos durante la década 2020-2030 .

Continuamos nuestra agenda de trabajo en el marco de #ArgentinaWeek2026, un espacio que reúne a empresarios, inversores y autoridades para dialogar sobre el desarrollo productivo de la Argentina.



Participé del encuentro de cierre organizado por @AmChamArgentina en las oficinas… pic.twitter.com/LxeEw5Wb33 — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) March 12, 2026

San Juan también cuenta con 36 proyectos metalíferos en etapa de exploración avanzada, dos minas en producción (Veladero y Gualcamayo), la reactivación de Casposo y la preproducción de Hualilán La provincia proyecta facturar más de U$D3.000 millones anuales para 2030.

Santa Cruz: el liderazgo en oro y plata

Claudio Vidal (Santa Cruz) enfatizó desde Nueva York que su provincia "tiene recursos, potencial y una gran oportunidad de crecimiento". Santa Cruz es la principal provincia exportadora minera de Argentina, liderando la producción de oro y plata con minas como Cerro Negro (Newmont) y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti) .

La provincia concentra la mayor parte de las exportaciones de oro del país -que representaron el 68% del valor total de exportaciones mineras en 2024 (u$s3.140 millones)- y plata (14% del total). Solo en febrero de 2025, la plata generó u$s45 millones en exportaciones. Los principales destinos de estas exportaciones incluyen Suiza (más del 90% del oro), Canadá (54,5% de la plata), Estados Unidos y China.

La Patagonia energética: Vaca Muerta y más allá

El panel de energía congregó a los gobernadores de la región hidrocarburífera por excelencia. Rolando Figueroa (Neuquén) presentó la provincia como "uno de los motores del desarrollo argentino", destacando los recursos de Vaca Muerta, la extensión territorial, el potencial eólico y el "talento humano" disponible. Su mensaje fue directo: "Nuestro desafío es seguir generando las condiciones necesarias para que las inversiones lleguen, se desarrollen y se traduzcan en más producción, empleo y oportunidades" .

Alberto Weretilneck (Río Negro) enfatizó la "diversidad económica" de su provincia, mientras que Ignacio Torres (Chubut) llevó la oferta productiva de su distrito con un enfoque en hidrocarburos y energías renovables. El chubutense incluso generó un momento de descontractura en la reunión del Council of the Americas con una broma ante fondos de inversión. Mientras hablaba de la producción afirmó que en su provincia elaboran "el mejor vino de Argentina", aunque inmediatamente aclaró que no se trataba del tradicional Malbec. El comentario generó risas y abrió un cruce con el mendocino Alfredo Cornejo. El gobernador de Mendoza respondió con ironía al señalar que su provincia produce "los mejores langostinos", una referencia a un producto emblemático de la Patagonia.

Antes de cerrar, destacó que la demanda global de energía crece de manera sostenida, impulsada por el avance de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías, y planteó que Argentina atraviesa un escenario distinto al de los últimos años. “Hoy existe una oportunidad inédita: el Estado nacional y las provincias estamos trabajando juntos para generar previsibilidad en un país federal, donde los recursos naturales son de las provincias y el orden macroeconómico vuelve a ser una condición básica para el desarrollo”, señaló.

#ArgentinaWeek | UNA INVERSIÓN HISTÓRICA PARA EL FUTURO ENERGÉTICO DE ARGENTINA



La inversión de U$S 3.000 millones de Transportadora de Gas del Sur (TGS) confirma el lugar que la Patagonia está ocupando en el nuevo mapa energético global, con Vaca Muerta como epicentro.



Es… pic.twitter.com/Hr3azA45Zz — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) March 12, 2026

Mendoza: del vino al cobre

Alfredo Cornejo fue el único gobernador que selló formalmente un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y su participación reflejó ese vínculo. El mandatario mendocino detalló una agenda nutrida: almuerzo en el Council of the Americas con "14 mesas de trabajo", en donde entre 10 y 12 inversores por mesa mostraron interés en "petróleo, energía, minería, turismo y vitivinicultura". Mendoza, tradicionalmente reticente a la minería por su industria vitivinícola, reconsidera ahora el desarrollo de cobre mediante el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que podría iniciar producción alrededor de 2028 si recibe las aprobaciones ambientales correspondientes.

Siguiendo con la agenda del tercer día, nos reunimos con autoridades de la DFC. Un fondo norteamericano que financia proyectos vinculados a la minería y a la infraestructura que necesita, como puertos, rutas o líneas de alta tensión.



Les expliqué que Mendoza tiene una gran… pic.twitter.com/WMZkHM3v8X — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 12, 2026

Corrientes: la apuesta por la tecnología

Juan Pablo Valdés (Corrientes) diversificó su agenda más allá de los recursos naturales. El correntino se reunió con el equipo de Amazon para avanzar en "herramientas de innovación del Estado", coordinar un "programa de Entrenamiento de Talentos" y evaluar otros proyectos tecnológicos. "Corrientes tiene mucho para mostrar al mundo", afirmó, enfatizando la estrategia de "presentar el potencial productivo provincia por provincia".

Menos recursos, más protagonismo internacional

La movilización de gobernadores no fue casual. Según datos del Centro de Economía Política (CEPA), en febrero los recursos de origen nacional (RON) transferidos a las provincias cayeron un 4% interanual en términos reales, mientras que la coparticipación federal retrocedió 5,4%. El primer bimestre acumula caídas del 5,5% en RON y 6,9% en coparticipación.

Ante este escenario, la Argentina Week se convirtió en una plataforma para que los mandatarios buscaran financiamiento externo directo, sin depender de la intermediación nacional. La estrategia parece dar resultados: los gobernadores lograron reuniones con ejecutivos de JPMorgan, Bank of America, Rio Tinto, Amazon y decenas de fondos de inversión, además de participar de paneles con CEOs de YPF, Chevron, Vista, MercadoLibre, Globant y Ualá .

El sector minero argentino atraviesa un momento decisivo. En 2024, las exportaciones mineras superaron los U$D4.600 millones y se proyecta que en 2025 alcancen los U$D5.000 millones, representando el 4% de las exportaciones totales del país. Pero la proyección es ambiciosa: gracias al impulso del litio y el cobre, Argentina podría cuadruplicar sus exportaciones mineras para 2030, alcanzando los U$D18.600 millones anuales, solo de litio se proyectan más de U$D12.000 millones.

El interés internacional se refleja en que en 2024 Argentina fue el sexto destino mundial en captación de inversión para exploración minera, superando a potencias tradicionales como Perú y Brasil. El país se posiciona como el séptimo destino global para presupuestos exploratorios, con u$s426,6 millones invertidos en 2023 (un 45% más que hace una década).