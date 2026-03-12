La batalla por ser la plataforma de streaming más dominante de la actualidad cada vez se torna más intensa entre los canales que más suscriptores tienen. Para esto, muchos apuestan por los viejos éxitos, como lo hizo HBO Max con una de las películas más comentadas de los últimos años.
HBO Max estrenó la película dirigida por Guillermo del Toro que es considerada su mejor obra
Alabada por la crítica y los fanáticos, el film dirigido por el mexicano es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming.
-
Oscar 2026: cómo y dónde ver la ceremonia de entrega de premios de la Academia
-
HBO Max confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de "Rick and Morty"
Bajo la dirección del infalible Guillermo del Toro, esta producción con un elenco estelar consigue atrapar a la audiencia debido al misterio que rodea a la trama. Fiel al estilo del artista mexicano, el impacto en el público generó un fuerte debate, ya que muchos consideran que es la mejor obra del latinoamericano en Hollywood.
De qué trata La cumbre escarlata
La película, disponible en HBO Max, se sitúa a finales del siglo XIX y sigue a Edith Cushing, una joven estadounidense que tiene la capacidad de ver fantasmas y prefiere escribir relatos de misterio antes que buscar un marido. Su vida cambia cuando se enamora de Thomas Sharpe, un aristócrata británico que llega a Nueva York buscando inversores para un invento relacionado con la minería. Tras la muerte de su padre en circunstancias extrañas, la protagonista se casa con el extranjero y se traslada a su propiedad en Inglaterra.
La casona, llamada Allerdale Hall, es una estructura enorme y ruinosa que se hunde lentamente en un depósito de arcilla roja. Este mineral se filtra por el suelo y las paredes, tiñendo la nieve de un color sangre intenso, lo que le da al lugar el nombre de "La cumbre escarlata". Allí, la joven debe convivir con Lucille, la hermana de su esposo, una mujer fría y controladora que guarda un vínculo muy cerrado con su hermano y vigila cada movimiento que ocurre en la casa.
A medida que pasan las noches, la escritora comienza a recibir advertencias de espectros que habitan los pasillos de la mansión. Estos entes intentan avisarle sobre el peligro que corre su vida y los secretos oscuros que esconde la familia Sharpe. El film avanza mostrando que el verdadero horror no proviene de los muertos, sino de la ambición y los planes de los vivos. La joven debe descubrir la verdad sobre las anteriores habitantes de la propiedad antes de que las paredes de la vivienda la atrapen para siempre.
HBO Max: tráiler de La cumbre escarlata
HBO Max: elenco de La cumbre escarlata
- Mia Wasikowska
- Tom Hiddleston
- Charlie Hunnam
- Jessica Chastain
- Jim Beaver
- Burn vGorman
- Jonathan Hyde
- Doug Jones
- Javier Botet
- Leslie Hope
- Emily Coutts
Dejá tu comentario