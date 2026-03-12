HBO Max estrenó la película dirigida por Guillermo del Toro que es considerada su mejor obra + Seguir en









Alabada por la crítica y los fanáticos, el film dirigido por el mexicano es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming.

La obra dirigida por el mexicano es considerada una película de culto. HBO Max

La batalla por ser la plataforma de streaming más dominante de la actualidad cada vez se torna más intensa entre los canales que más suscriptores tienen. Para esto, muchos apuestan por los viejos éxitos, como lo hizo HBO Max con una de las películas más comentadas de los últimos años.

Bajo la dirección del infalible Guillermo del Toro, esta producción con un elenco estelar consigue atrapar a la audiencia debido al misterio que rodea a la trama. Fiel al estilo del artista mexicano, el impacto en el público generó un fuerte debate, ya que muchos consideran que es la mejor obra del latinoamericano en Hollywood.

La Cumbre Escarlata HBO Max 1 La mejor película de Guillermo del Toro ya está disponible en HBO Max. HBO Max De qué trata La cumbre escarlata La película, disponible en HBO Max, se sitúa a finales del siglo XIX y sigue a Edith Cushing, una joven estadounidense que tiene la capacidad de ver fantasmas y prefiere escribir relatos de misterio antes que buscar un marido. Su vida cambia cuando se enamora de Thomas Sharpe, un aristócrata británico que llega a Nueva York buscando inversores para un invento relacionado con la minería. Tras la muerte de su padre en circunstancias extrañas, la protagonista se casa con el extranjero y se traslada a su propiedad en Inglaterra.

La casona, llamada Allerdale Hall, es una estructura enorme y ruinosa que se hunde lentamente en un depósito de arcilla roja. Este mineral se filtra por el suelo y las paredes, tiñendo la nieve de un color sangre intenso, lo que le da al lugar el nombre de "La cumbre escarlata". Allí, la joven debe convivir con Lucille, la hermana de su esposo, una mujer fría y controladora que guarda un vínculo muy cerrado con su hermano y vigila cada movimiento que ocurre en la casa.

A medida que pasan las noches, la escritora comienza a recibir advertencias de espectros que habitan los pasillos de la mansión. Estos entes intentan avisarle sobre el peligro que corre su vida y los secretos oscuros que esconde la familia Sharpe. El film avanza mostrando que el verdadero horror no proviene de los muertos, sino de la ambición y los planes de los vivos. La joven debe descubrir la verdad sobre las anteriores habitantes de la propiedad antes de que las paredes de la vivienda la atrapen para siempre.

HBO Max: tráiler de La cumbre escarlata Embed - LA CUMBRE ESCARLATA - Tráiler Internacional HD HBO Max: elenco de La cumbre escarlata Mia Wasikowska

Tom Hiddleston

Charlie Hunnam

Jessica Chastain

Jim Beaver

Burn vGorman

Jonathan Hyde

Doug Jones

Javier Botet

Leslie Hope

Emily Coutts