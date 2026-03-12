Los ADRs y los bonos abren en rojo en Wall Street en un contexto internacional de máxima tensión + Seguir en









Las acciones y la deuda soberana que cotiza en la plaza extranjera opera en baja en sintonía con el resto de los mercados.

Las acciones y los bonos locales abren a la baja este jueves Depositphotos

Las acciones y los bonos locales abren a la baja este jueves, arrastrado por un nuevo salto del petróleo y por la sensación de la guerra en Medio Oriente traerá aparejados problemas globales en la inflación, el comercio y la deuda mundial. A nivel local, continúan las repercusiones de la Argentina Week, y se espera el resultado de la inflación de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es así que en esta jornada se dará a conocer el dato del IPC que elabora el INDEC y que se espera entre 2,2% y 2,8%. Las estimaciones iniciales del sector privado apuntaban a 2,8%, pero el dato reciente de la Ciudad de Buenos Aires sugiere una cifra menor, cercana a 2,3%.

También en el plano local, el ministro Luis Caputo reiteró su compromiso de evitar emisiones de deuda offshore y afirmó que están trabajando en “instrumentos financieros alternativos” para refinanciar los próximos vencimientos de capital.

El ministro se mostró entusiasmado tras el evento, y mencionó que es una oportunidad histórica para invertir en el país. El instrumento al que se refirió no está claro. "El país estuvo trabajando en instrumentos de “swap por desarrollo” (que implicarían recompra de deuda) y en apoyo bilateral, pero el ministro pareció aludir a una alternativa a esas posibilidades. Las emisiones del Bonar27 continuarán, con una nueva colocación en la subasta de hoy", aseguró Max Capital.

En ese marco, los bonos en dólares abren con bajas generalizadas en Wall Street mientras que el riesgo país, el índice que mide el J.P Morgan,

S&P Merval y ADRs: la jornada se tiñe de rojo El S&P Merval cae 0,7% a 2.749.411,560 puntos básicos. Asi, las acciones líderes que más caen son: Grupo Financiero Galicia (-4%), Grupo Supervielle (-3,3%) y Metrogas (-3,2%). En ese marco, los ADRs también caen con fuerza, y los más relevantes son: Grupo Financiero Galicia (-3,7%), Banco Macro (-3%), y Banco BBVA (-3%).