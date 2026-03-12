Una pick up de producción nacional bajó su precio y se transformó en una de las más accesibles del mercado

La marca lanzó una propuesta especial para su vehículo, posicionándose como uno de los modelos medianos más económicos del país.

En el marco de Expoagro , la automotriz Fiat participa con un espacio exclusivo en el predio ferial y Autódromo de San Nicolás , donde exhibe su línea de pick ups y presenta condiciones comerciales especiales destinadas al sector agropecuario. El evento se desarrolla hasta el 13 de marzo y reúne a miles de productores, empresas y visitantes vinculados a la actividad rural.

Dentro del stand de la marca, el público puede conocer la Fiat Strada , reconocida por su versatilidad y eficiencia, la renovada Fiat Toro 2026 y el lanzamiento más reciente de la compañía: la nueva Fiat Titano , una pick up mediana de producción nacional que amplía la oferta del fabricante en el país.

Durante marzo, Fiat impulsa una propuesta comercial destacada para la Fiat Titano Endurance MT 4x2 , con un precio promocional de $39.900.000 , lo que la convierte en una de las alternativas más competitivas dentro del segmento de pick ups medianas.

La oferta se complementa con distintas opciones de financiación pensadas para el sector productivo. Entre ellas se incluye tasa fija del 0% a 24 meses para montos de hasta $30.000.000 , con posibilidad de extender el plazo hasta 60 meses .

También se suma un Crédito Agro con cuotas semestrales, plazo de 24 meses , tasa del 19,9% y financiamiento de hasta $24 millones . Otra alternativa es el Plan E-Cheq , con plazo de 11 meses , TNA del 0% y financiación de hasta $24 millones o el 50% del precio de lista .

JML-080(1) Durante marzo, Fiat impulsa una propuesta comercial destacada para la Fiat Titano Endurance MT 4x2, con un precio promocional de $39.900.000. Foto: Juan Lopetegui.

Además, la marca ofrece financiación en dólares con plazos de 24 a 48 meses y tasa del 10,75%, junto con leasing financiero con TNA del 53,9% y plazos de 36 a 48 meses.

Beneficios en el Plan de Ahorro

En paralelo, Fiat anunció promociones en el canal Plan de Ahorro. Para la Fiat Titano Freedom MT, se ofrece adjudicación en el primer acto con el 20%, bonificación del 50% de la alícuota neta durante tres meses (si se adjudica en el primer acto) y 50% de descuento en el seguro del vehículo durante tres meses con las compañías Zurich, San Cristóbal y La Caja.

Para los modelos Fiat Strada y Fiat Toro, el plan incluye adjudicación pactada y 50% de descuento en el seguro durante los primeros tres meses con las mismas aseguradoras. Estos beneficios se aplican a las suscripciones realizadas entre el 10 y el 31 de marzo.

RAM refuerza su presencia con su gama de pick ups y propuestas para el campo

La marca RAM vuelve a participar en el predio ferial y exhibe su línea de camionetas orientadas al trabajo y a los usuarios que buscan potencia y tecnología.

En esta edición, el stand de RAM presenta una completa oferta de pick ups que reflejan el perfil robusto y premium de la marca. Entre los modelos exhibidos se encuentran la RAM Dakota Laramie, Rampage Laramie Night Edition, RAM 1500 Laramie Night Edition, RAM 2500 Laramie Night Edition y una RAM Dakota Moparizada, preparada con accesorios especiales de la división Mopar.

La participación en Expoagro 2026 también incluye una serie de propuestas comerciales orientadas al productor agropecuario, con diferentes alternativas de financiación y condiciones especiales.

JML-278(1) Entre los modelos exhibidos se encuentran la RAM Dakota Laramie, Rampage Laramie Night Edition, RAM 1500 Laramie Night Edition, RAM 2500 Laramie Night Edition y una RAM Dakota Moparizada, preparada con accesorios especiales de la división Mopar.

Para la RAM Dakota, en todas sus versiones, se ofrece financiación con tasa fija del 0% a 24 meses para montos de hasta $30 millones, con la posibilidad de extender el plazo hasta 60 meses con una tasa del 21,9%.

Además, la marca pone a disposición otras herramientas financieras para los modelos RAM Dakota, Rampage, RAM 1500 y RAM 2500. Entre ellas se destacan el Crédito Agro con cuotas semestrales a 24 meses, tasa del 19,9% y financiamiento de hasta $24 millones.

También se suma el Plan E-Cheq, con un plazo de 11 meses, TNA del 0% y financiación de hasta $24 millones o el 50% del precio de lista. A esto se agregan opciones de financiación en dólares, con plazos de 24 a 48 meses y tasa del 10,75%, además de leasing financiero con TNA del 53,9% y plazos de 36 a 48 meses.