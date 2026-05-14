La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en junio de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, en línea con la fórmula de movilidad vigente.
De cuánto será el aumento de la AUH ANSES en junio 2026: este es el monto exacto
El incremento se calculará en base a la inflación de marzo, que fue del 2,6%, y se aplicará sobre los valores vigentes de mayo. Así, en junio subirán los montos de la AUH y otras prestaciones que paga ANSES.
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El Gobierno y ANSES confirmaron el aumento para la AUH en mayo 2026
El incremento se calculará en base a la inflación de abril, que según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC fue del 2,6%. De esta manera, los haberes de junio volverán a actualizarse de forma automática.
La suba impactará tanto en la AUH como en las asignaciones familiares, jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Los nuevos montos de la AUH en junio 2026
Con el aumento del 2,6%, los valores quedarán de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo: $144.986,77
- AUH por Discapacidad: $471.956,21
- Asignación Familiar por Hijo: $72.479,67
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $229.337,15
Cuánto cobrarán los titulares de AUH
Como ANSES retiene el 20% de la prestación hasta la presentación de la Libreta AUH, el monto mensual efectivo será:
- AUH: $115.989,41
- Asignación por Embarazo: $115.989,41
En el caso de la AUH por Discapacidad, el valor total ascenderá a $471.956,21, aunque también se aplicará la retención correspondiente.
Jubilaciones y pensiones ANSES: cuánto cobrarán en junio 2026
Tras la actualización por inflación, los haberes previsionales quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima sin bono: $403.474,67
- Jubilación mínima con bono: $475.294,67
- Pensión No Contributiva para madres de siete hijos sin bono: $403.474,67
- Pensión No Contributiva para madres de siete hijos con bono: $475.294,67
- PUAM sin bono: $322.779,72
- PUAM con bono: $394.599,72
Cómo funciona el aumento mensual de ANSES
El esquema de movilidad vigente establece actualizaciones mensuales según la inflación informada por el INDEC. En este caso, el aumento de junio toma como referencia el IPC de abril, que registró una variación del 2,6%.
El objetivo del mecanismo es mantener actualizados los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales frente a la evolución de los precios.
Extras que pueden cobrar los beneficiarios
Además del haber mensual, los titulares de AUH pueden acceder a otros beneficios complementarios.
Uno de ellos es el cobro del 20% retenido por ANSES, que se libera una vez presentada la Libreta AUH. Este trámite permite acreditar:
- escolaridad de los menores,
- controles de salud,
- y cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.
Por otro lado, las familias con hijos de hasta 3 años pueden recibir el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia económica adicional destinada a garantizar la alimentación infantil.