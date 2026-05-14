Cuánto aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES en junio 2026, según la inflación

La inflación de abril fue del 2,6% y el organismo ya define el aumento que se aplicará en jubilaciones y asignaciones desde julio.

El aumento también impacta en AUH, SUAF y en el cálculo del medio aguinaldo que cobrarán millones de beneficiarios.

La inflación de abril se ubicó en 2,6% , dato que ya definió el próximo aumento que recibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) a partir de junio de 2026. El porcentaje surge del esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

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Con esta actualización, millones de beneficiarios tendrán una nueva suba en sus haberes luego del incremento aplicado en mayo. El ajuste alcanzará a jubilaciones mínimas y máximas, pensiones contributivas y no contributivas, AUH, AUE, SUAF y otras prestaciones administradas por ANSES.

El incremento también tendrá impacto directo sobre el medio aguinaldo que se pagará durante junio, ya que el Sueldo Anual Complementario se calcula sobre el mejor haber mensual del semestre.

El Índice de Precios al Consumidor correspondiente a abril marcó una variación mensual del 2,6% , consolidando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo.

La cifra ya era anticipada por consultoras y por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyectaban un dato cercano a ese nivel durante las últimas semanas. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en torno al 32,4%.

El esquema actual de movilidad jubilatoria establece que las prestaciones se actualizan mensualmente según el último dato de inflación disponible. Por eso, el 2,6% de abril se aplicará directamente sobre los haberes que ANSES pagará durante junio.

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Montos de las jubilaciones y pensiones en junio 2026

Con el incremento del 2,6%, la jubilación mínima volverá a subir en junio junto con el resto de las prestaciones previsionales. Con el aumento, los haberes se actualizan y quedan así:

jubilación mínima: $403.475

jubilación máxima: $2.715.002

pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.780

pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $282.432

En paralelo, continúa vigente el bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. Durante mayo el refuerzo fue de hasta $70.000 y todavía resta confirmar si ese monto continuará igual en junio.

Las jubilaciones más bajas son las que concentran la mayor parte de la asistencia adicional, ya que el bono se paga completo para quienes cobran el haber mínimo y de manera proporcional para quienes perciben montos superiores.

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De cuánto sería el medio aguinaldo

Junio además incluirá el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados.

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado durante el semestre. Como los haberes volverán a aumentar en junio, ese nuevo valor se transformará en la referencia principal para calcular el aguinaldo de mitad de año.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber previsional y no incluye el bono extraordinario. El pago suele realizarse junto con el calendario habitual de ANSES y generalmente se acredita en la misma fecha de cobro mensual. Se estima que el aguinaldo para quienes cobran la mínima estará en torno a los $200.000.

La actualización por inflación también elevará los montos del aguinaldo para pensionados y titulares de otras prestaciones previsionales alcanzadas por el régimen.

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Monto de las asignaciones de ANSES en junio 2026

Las asignaciones familiares y sociales también recibirán el aumento del 2,6% desde junio.

La AUH volverá a incrementarse automáticamente junto con el resto de las prestaciones administradas por ANSES. Además, continuará el esquema de retención del 20% que se libera posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

En paralelo, titulares de AUH continúan cobrando la Tarjeta Alimentar y otros complementos compatibles según cada caso. Las asignaciones familiares del sistema SUAF también se actualizarán, aunque los valores finales dependen del rango de ingresos del grupo familiar.

Con la inflación de abril confirmada en 2,6%, el monto que recibirán las titulares de AUH será de $144.986.