Dólar: ya se conoce el techo de la banda para fines de junio, ¿hasta dónde puede subir?

La inflación desaceleró al 2,6% en abril, mientras el tipo de cambio mayorista se ubicó este jueves a 24,3% del techo de la banda cambiaria.

El dólar mayorista volvió a cerrar lejos del techo de la banda, mientras el dato de inflación de abril permite proyectar los nuevos límites cambiarios de junio.

El dato de inflación de abril marcó una variación del 2,6% mensual , según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Más allá de su impacto sobre la indexación de algunos servicios y bienes, la cifra también incide de forma directa en la política cambiaria, ya que permite proyectar en qué nivel se ubicará el techo de la banda del dólar oficial durante junio.

El mecanismo adoptado por el equipo económico establece que el límite superior y el límite inferior del tipo de cambio mayorista se actualizan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , con un rezago de dos meses en su aplicación.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, las bandas se movían a un ritmo fijo de +1% mensual para el techo y -1% mensual para el piso . Sin embargo, desde el 1° de enero de 2026 , el ritmo mensual de deslizamiento pasó a estar determinado por el último dato de inflación informado por el INDEC, con rezago de dos meses.

En este marco, el viernes 29 de mayo , última rueda cambiaria del mes, el techo de la banda se ubicará en $1.757,34 , mientras que el piso quedará en $792,65 .

A partir del lunes 1° de junio , primera rueda hábil del mes, los límites comenzarán a incorporar el IPC de abril, de 2,6% . Con ese ajuste, el techo se ubicaría en torno a $1.762,64 , mientras que el piso quedaría cerca de $790,19 .

Luego, durante junio, las bandas continuarán desplazándose diariamente. Para el martes 30 de junio, última rueda cambiaria del mes, el techo se ubicaría en torno a $1.806,92, mientras que el piso caería hasta aproximadamente $770,32.

Este jueves 14 de mayo, en tanto, el dólar mayorista cerró en $1.391, mientras que el techo vigente de la banda cambiaria se ubicó en $1.729,14. De esta manera, la cotización oficial quedó 24,3% por debajo del límite superior del esquema.

Qué se puede esperar del dólar para los próximos meses

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central (BCRA), mostró que los analistas volvieron a moderar sus proyecciones cambiarias, en un contexto de pax cambiaria en la plaza oficial y de abundante oferta privada de divisas.

De acuerdo al boletín técnico, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.410 para el promedio de mayo de 2026. Para junio, en tanto, el mercado proyectó un tipo de cambio promedio de $1.437, mientras que para julio estimó un valor de $1.460.

A su vez, para diciembre, el dólar mayorista alcanzaría los $1.676, por debajo de los $1.700 proyectados en el REM previo. Esa estimación implicaría una suba interanual del 15,8%, un ritmo sensiblemente inferior a la inflación esperada para el mismo período.

En materia de precios, los analistas estimaron en el REM una inflación mensual de 2,6% para abril, en línea con el dato finalmente informado por el INDEC. Para los próximos meses, esperan una desaceleración gradual: 2,3% en mayo, 2% en junio y julio, y recién una perforación más clara de ese umbral hacia agosto.

Para todo 2026, el mercado proyectó una inflación de 30,5%, por encima del 29,4% estimado en el relevamiento anterior. El dato mantiene abierto el debate sobre la distancia entre la inflación esperada y el avance previsto para el tipo de cambio, en un escenario en el que el dólar sigue funcionando como ancla parcial de precios.