El dólar blue cerró a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 5 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar oficial se consolidó arriba de los $1.400, en línea con el fortalecimiento de la divisa en el mundo
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 5 de marzo
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 5 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.407 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 5 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.473,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 5 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.431,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 5 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 5 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.462, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 5 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s71.162, según Binance.
