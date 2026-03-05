La principal hipótesis sobre el crimen del docente universitario asesinado en Caballito + Seguir en









David Aguirre fue hallado en su departamento con vario golpes, atado con precintos y con un trapo en su boca. Las autoridades sostienen que la puerta de su casa no había sido forzada.

David Aguirre era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde noviembre de 2024; director de carrera de Administración, desde febrero de 2018 en la Universidad de Flores (UFLO) y también, docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde 2011, según su perfil de LinkedIn.

Un docente universitario de 55 años fue asesinado este miércoles en su departamento de Caballito, ubicado sobre la calle Hidalgo al 300. David Walter Aguirre fue encontrado por un compañero de trabajo y los médicos constataron que su cuerpo estaba en la habitación principal, maniatado con un precinto, con un trapo en la boca y presentaba golpes. La Justicia sospecha que fue víctima de un viudo negro.

Desde un primer momento, fuentes del caso aseguraron: “Al parecer, la víctima pasó la noche con una persona de sexo masculino”. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, se puede observar el trayecto de un hombre con el que el docente ingresó, pero que después salió solo del inmueble.

Fue a partir de esos datos que los investigadores sospechan que podría tratarse de un caso de “viudo negro”. Además, la puerta de la vivienda no estaba forzada, aunque sus pertenencias estaban revueltas.

En la causa interviene la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58, la cual ordenó realizar una serie de análisis para establecer las circunstancias del hecho.

Anteriormente, se desempeñó como profesor asociado en la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales. Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y en el Colegio del Pilar. En el ámbito público ocupó el cargo de consultor del Ministerio de Educación bonaerense dentro del programa Conectar Igualdad, donde realizó relevamientos y capacitaciones en distintos distritos. En su cuenta personal de Instagram compartía fotos junto a su madre, con alumnos y en las instituciones donde daba clases. Luego de su muerte, se acumulan comentarios de exalumnos que lo recuerdan con afecto: “Qué placer compartir las aulas con vos”, “¡Mi profe adorado! Excelente docente y ser humano”, entre otros mensajes.

