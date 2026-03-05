Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa firmaron un acuerdo para sumar empresas santafesinas a Vaca Muerta

El convenio busca impulsar el desarrollo de proveedores vinculados al petróleo y gas en la provincia. Actualmente unas 350 firmas santafesinas ya participan en la cadena energética y apuntan a ampliar esa presencia.

Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa firmaron en Neuquén un convenio para impulsar la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas vinculada a Vaca Muerta.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , firmó este jueves en Neuquén un acuerdo de cooperación con su par Rolando Figueroa para impulsar la participación de empresas santafesinas en la cadena de valor del petróleo y el gas vinculada a Vaca Muerta.

El convenio fue suscripto en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén , en el marco de una misión institucional y empresarial que reunió a más de 20 industrias santafesinas y al ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini .

Pullaro defendió la necesidad de impulsar la producción y el empleo como base del crecimiento económico. “Hay un solo camino: Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo ”, afirmó.

El acuerdo entre ambas provincias prevé acciones conjuntas para fortalecer el desarrollo de proveedores, promover capacitación técnica y facilitar el intercambio tecnológico , con el objetivo de integrar a empresas santafesinas al ecosistema energético que se expande alrededor de Vaca Muerta.

Pullaro destacó que el entramado industrial de Santa Fe está compuesto en gran parte por pequeñas y medianas empresas de origen familiar que crecieron a partir de la innovación tecnológica y la inversión productiva: “Son industrias que empezaron en un garaje o en un galpón y que hoy tienen cientos de trabajadores. Son empresas que siguen apostando a invertir y generar empleo en sus comunidades”, señaló.

“Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, agregó.

pullaro santa fe

Según detalló, actualmente unas 350 empresas santafesinas ya participan en actividades vinculadas al sector energético, aunque el potencial de expansión es mayor. “Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante”, indicó.

Articulación entre provincias

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la articulación entre provincias y el sector privado permitirá potenciar el desarrollo económico del país. “Lo importante es ver cómo parte de toda esa producción la podemos potenciar trabajando con empresas neuquinas asociadas a empresas santafesinas. Cuando eso sucede, ganan las dos partes”, afirmó.

Figueroa sostuvo además que este tipo de acuerdos contribuye a consolidar un modelo de desarrollo federal basado en el crecimiento de las economías regionales.

“Esto es lo que termina construyendo una Argentina diferente: cuando los actores políticos nos asociamos con el sector privado para potenciar el desarrollo de cada provincia”, señaló.

La agenda de la delegación santafesina continuará con rondas de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta. Allí, funcionarios y empresarios tomarán contacto con el funcionamiento de uno de los polos energéticos más importantes del país.