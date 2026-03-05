Guerra en Irán: Francia envía el portaaviones nuclear Charles de Gaulle al mar Mediterráneo + Seguir en









El principal buque de guerra francés navega hacia el Mediterráneo para reforzar la presencia europea ante el conflicto entre EEUU, Israel y la República Islámica. Estará acompañado por fragatas y un componente aéreo.

El Charles de Gaulle es el único portaaviones nuclear fuera de la flota estadounidense y el eje de la proyección militar francesa.

Por orden del primer ministro francés. Emmauel Macron, Francia envió este jueves el portaaviones nuclear Charles de Gaulle al Mar Mediterráneo. El buque de 42.000 toneladas dejó el Mar del Norte y se dispone a brindar apoyo en la frontera marítima entre Europa y Medio Oriente, luego de los ataques estadounidenses e israelís y las múltiples respuestas de Irán, que llegaron incluso a territorios de la Unión Europea.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el ultimo tiempo, Macron criticó en reiteradas ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump, por haber intentado anexar Groenlandia. Sin embargo, en este conflicto vuelve a ofrecer apoyo al republicano. París intentará colocarse en la primera línea entre Europa y Asia, junto a Grecia y Reino Unido, que también enviaron apoyo militar a Chipre luego del ataque iraní con drones a una base aérea británica en la isla.

La noticia de la próxima llegada del Charles Gaulle al Mediterráneo, la dio el propio Macron en un discurso transmitido por televisión. y detalló que estará acompañado por otras fragatas y un escuadrón aéreo. “Di la orden al portaviones Charles de Gaulle, a sus medios aéreos y a su escolta de fragatas de emprender camino hacia el Mediterráneo”, afirmó el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2028912992507637983?s=20&partner=&hide_thread=false Adresse aux Français sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. pic.twitter.com/SO2RKAOLEy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2026 El Charles de Gaulle, un emblema para Francia El Charles de Gaulle es el único portaaviones de propulsión nuclear que no pertenece a EEUU y constituye una pieza central en la estrategia de defensa de París. Su nombre remite al general que marcó el rumbo político de la Francia moderna y simboliza la vocación del país de sostener capacidad de acción autónomA.

A diferencia de otros portaaviones europeos, el mecanismo de despegue de aviones del Gaulle, permite lanzar aeronaves con mayor carga de combustible y armamento, ampliando su radio operativo y su capacidad ofensiva.

Un coloso nuclear El buque tiene mide 261 metros y supera las 42.000 toneladas, único por fuera del aparato militar estadounidense, el más grande del mundo. Su propulsión depende de dos reactores nucleares, que le permiten alcanzar velocidades cercanas a los 27 nudos, equivalentes a unos 50 kilómetros por hora. La principal ventaja de este sistema es su autonomía: puede permanecer hasta cinco años sin necesidad de repostar combustible nuclear. No obstante, la logística humana impone otros tiempos, ya que la tripulación, compuesta por más de 1.900 efectivos, requiere reabastecimiento de provisiones aproximadamente cada 45 dias

Temas Francia

Irán

Guerra