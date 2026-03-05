Donald Trump reemplazará a Kristi Noem en Seguridad Nacional por el senador Markwayne Mullin

El presidente de Estados Unidos anunció el cambio al frente del departamento tras semanas de cuestionamientos a la gestión de la funcionaria.

Noem dejará el cargo y pasará a desempeñar un nuevo rol dentro de una iniciativa de seguridad impulsada por la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves la salida de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y confirmó que nominará al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin , como su reemplazante.

La decisión fue comunicada a través de la plataforma Truth Social , donde el mandatario agradeció la gestión de Noem y destacó su desempeño, especialmente en materia de seguridad fronteriza . Según explicó, la funcionaria dejará el cargo para asumir como “Enviada Especial para The Shield of the Americas” , una nueva iniciativa de seguridad enfocada en el hemisferio occidental.

La salida de Noem se produce tras semanas de cuestionamientos por la política migratoria del gobierno y por decisiones administrativas dentro del departamento.

La situación de Noem se había vuelto cada vez más delicada en el Congreso, ya que esta semana la funcionaria enfrentó un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de legisladores demócratas y también de algunos republicanos.

Gran parte de las críticas se centraron en las redadas migratorias realizadas en Minnesota , donde dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes federales. En ese contexto, Noem había calificado a los involucrados como “terroristas domésticos” , una acusación que luego generó fuertes cuestionamientos.

mullin Mullin es el elegido por Trump.

A la presión política se sumaron denuncias por la adjudicación de una campaña publicitaria de unos 220 millones de dólares vinculada a la supuesta emergencia en la frontera. El contrato fue otorgado sin licitación previa a una entidad relacionada con el esposo de Tricia McLaughlin, exvocera del propio DHS.

En paralelo, el departamento enfrenta limitaciones presupuestarias desde mediados de febrero, mientras demócratas y republicanos negocian cambios en los procedimientos de las redadas migratorias para destrabar la aprobación de fondos.

Quién es Markwayne Mullin

El elegido por Trump para reemplazar a Noem es Markwayne Mullin, senador republicano por Oklahoma y uno de los aliados políticos más cercanos del presidente dentro del Congreso.

Mullin nació el 26 de julio de 1977 en Tulsa y cursó estudios en el Missouri Valley College, donde obtuvo una beca deportiva en lucha. Posteriormente completó su formación universitaria en el Instituto Tecnológico de la Universidad Estatal de Oklahoma, donde se graduó en Ciencias Aplicadas en Tecnología de la Construcción.

Antes de dedicarse a la política, tuvo actividad en artes marciales mixtas (MMA) y en el sector empresarial familiar. En el Senado se destacó por su fuerte respaldo a Trump, incluyendo su apoyo a las denuncias del expresidente sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020.