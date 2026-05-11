Korn selló el quinto regreso a la Argentina con su explosivo nu metal

La legendaria banda pionera del nu metal e ícono de los 90, regresó por quinta vez a nuestro país para desplegar un set de sus más de 30 años de carrera. Himnos, potencia y clásicos con un setlist de 19 canciones y el trabajo de estudio de Korn para nuevos lanzamientos.

“ Are you ready? ”, se escuchó por los parlantes del Parque Sarmiento junto a la caída del telón para darle la bienvenida a Korn , la legendaria banda de nu metal . Tras su paso por Chile, el grupo estadounidense regresó por quinta vez a Buenos Aires -luego de nueve años- para desplegar más de tres décadas de trayectoria en la música.

La crudeza e intensidad de las letras de Korn se hicieron presentes en un setlist de 19 canciones , una hora y media de show, la versatilidad y variación del rango vocal de Davis entre gritos y rap , y el reencuentro cara a cara con los fanáticos -el choque generacional fue visible y reflejo del crecimiento de los seguidores en paralelo con la música de la banda-.

Bajo la producción de DF Entertainment , el concierto decretó una cita con el grupo pionero y abanderado del nuevo género metal de los 90, liderado por Jonathan Davis (voz), James Shaffer (guitarra), Brian Welch (guitarra), Ra Díaz (bajo) y Ray Luzier (batería).

Tras la explosiva apertura con “Blind” (Korn) a las 21, el show continuó con “Twist” (Life Is Peachy) y “Here To Stay” (Untouchables), en un recorrido temporal discográfico que acompaña su nuevo tour. Con una evolución escénica en vivo, las canciones vibraban al ritmo de las visuales en las pantallas -que potenciaban la estética y energía de la banda-, junto a juegos de luces y proyecciones.

La potencia y densidad de Korn se combinan con su naturalidad y definición de manual para la interpretación en vivo. Donde la oscuridad reina, el poder de los clásicos inmortales salieron a la luz. La emoción del público se elevó junto a la característica introducción de Davis con la gaita en “Shoots and Ladders".

Los momentos entre canciones eran breves e instrumentales. En uno de los pocos intervalos en silencio, el famoso “Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Yo soy de Korn, es un sentimiento, no puedo parar”, vibró en el público y no demoró en tener la respuesta y contemplación de Jonathan Davis: “Perdón por habernos demorado tanto en volver a tocar acá. Estuvimos muy ocupados trabajando en nuevas canciones de Korn”. Ese fue el pie para que el set continuara con “Reward the Scars”, el nuevo single que lanzaron en abril de este año.

En una variación de álbumes y estilos, la banda interpretó “Twisted Transistor” (See You on the Other Side), “Dirty” y “Somebody Someone” (Issues), y “Y'All Want a Single” (Take a Look in the Mirror), como cierre para una falsa despedida. El encore se compuso de cuatro temas, incluyendo dos himnos que volvieron a impactar en suelo argentino: “Falling Away from Me” (Issues) y “Freak on a Leash” (Follow the Leader). La banda garantizó el lanzamiento de nueva música, un regreso más pronto y se despidió del público argentino para continuar con su tour latinoamericano.

Korn en Argentina

Locación: Parque Sarmiento

Duración: 1 hora y 30 minutos

Tour: “Korn Latin American Tour 2026”

Producción: DF Entertainment

Setlist: