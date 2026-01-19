ANSES: así sigue el calendario de pagos de enero 2026 + Seguir en









El organismo dio a conocer las últimas fechas, en su calendario de pagos, para enero 2026.

Las fechas dependen de cada tipo de prestación.

Gracias a los aumentos pactados por ANSES para el primer mes de 2026, miles de personas esperan a que lleguen sus fechas de cobro para organizar sus gastos. Como todos los meses, el cronograma quedó establecido según el número de documento del beneficiario.

Las fechas dependen de cada tipo de prestación. Además, la actualización de este mes impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

ANSES gente.webp Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026 Durante el primer mes de 2026, ANSES aplicó un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con esta actualización, el haber mínimo, sumado al bono de $70.000, alcanza los $419.299,32. Ese monto también actúa como haber mínimo, ya que quienes perciben ingresos inferiores reciben un bono proporcional hasta llegar a esa cifra.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se fija en $349.439,46, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez quedan en $314.509,52. En el caso de la Pensión para Madres de siete hijos, el ingreso total equivale al de la jubilación mínima más el bono.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo asciende a $125.518 y la correspondiente a hijos con discapacidad se eleva a $408.705. Para los trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo queda en $62.765, y la prestación por discapacidad alcanza los $204.361.

Cuándo cobro ANSES: quiénes quedan por cobrar en enero El calendario de pagos, para quienes aún no cobraron sus haberes, es el siguiente: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

