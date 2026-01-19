Tragedia ferroviaria en España: por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad + Seguir en









El choque y descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 40 muertos reabrió el debate sobre la seguridad de los pasajeros y la ausencia de cinturones en las formaciones ferroviarias.

El choque de dos trenes en España dejó al menos 40 muertos.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España, con un saldo de al menos 40 personas muertas, volvió a instalar el debate sobre la seguridad ferroviaria y una pregunta recurrente entre los pasajeros: por qué los asientos de los trenes no cuentan con cinturones de seguridad, a diferencia de otros medios de transporte.

Un análisis técnico publicado en 2007 por el portal especializado Railway Gazette International advirtió que la incorporación de cinturones de seguridad en trenes podría incrementar el riesgo de lesiones graves en caso de colisión. Según el informe, los asientos ferroviarios están diseñados para deformarse, lo que permite absorber parte de la energía cinética generada durante un impacto.

El estudio evaluó seis accidentes ferroviarios ocurridos en Europa y concluyó que, si bien el uso de cinturones podría haber evitado la muerte de 11 pasajeros expulsados, también habría provocado la pérdida de 88 vidas adicionales, al mantener a personas inmovilizadas en zonas de aplastamiento. En ese sentido, el informe remarcó que muchos pasajeros que salen despedidos dentro del vagón logran evitar quedar atrapados bajo estructuras deformadas.

El accidente de trenes en España El nuevo accidente se produjo este domingo, cuando un tren de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló y terminó invadiendo la vía paralela por la que circulaba una formación de Renfe Alvia, que viajaba desde Madrid hacia Huelva. Como consecuencia del impacto, ambos trenes quedaron fuera de las vías.

Las primeras reconstrucciones indican que los últimos vagones del Iryo fueron los que descarrilaron, varios de ellos retorcidos y volcados, lo que dificultó las tareas de rescate. Numerosos pasajeros quedaron atrapados entre los hierros y debieron ser evacuados por bomberos y personal sanitario en un operativo de alta complejidad.

Desde el lugar del siniestro, los equipos de emergencia describieron escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados, con estructuras colapsadas y personas inmovilizadas, lo que obligó a realizar maniobras delicadas para acceder a los sobrevivientes. Por su parte, la administradora ferroviaria Adif confirmó el corte total del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras se evalúan los daños en la infraestructura. En paralelo, hospitales de distintas regiones activaron protocolos de emergencia para recibir a los heridos.

