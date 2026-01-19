El Foro de Davos advirtió cuáles son los cinco principales desafíos que enfrenta la Argentina de Javier Milei

Un informe del World Economic Forum identificó los riesgos más importantes de la economía argentina. El relevamiento se realizó a partir de una encuesta a más de 11.000 CEOs de las empresas más importantes del mundo.

El Foro Económico Mundial se lleva a cabo desde este lunes hasta el viernes.

El presidente Javier Milei iniciará este lunes su viaje a Europa para participar del Foro Económico Mundial que se llevará a cabo en la ciudad de Davos, Suiza. En la antesala de la cumbre, la organización difundió el Global Risks Report 2026 y advirtió sobre los desafíos que enfrenta la Argentina.

Mientras el jefe de Estado se prepara para partir rumbo al encuentro de líderes mundiales y ejecutivos de grandes empresas, el World Economic Forum dio a conocer la última Encuesta de Opinión realizada a partir de entrevistas a 11.000 CEOs y altos directivos de compañías sobre los riesgos para los próximos dos años.

El informe identifica cinco principales puntos por cada país . En el caso argentino, refleja un predominio de los desafíos sociales y económicos por sobre otros de tipo tecnológico o ambiental.

El primer aspecto que señala el relevamiento es la deficiencia en los servicios públicos y en los programas de protección social , en los que incluyen también a la educación, la infraestructura y las jubilaciones y pensiones. Los ejecutivos pusieron el foco en ese aspecto a la hora de analizar la situación de la Argentina actual, donde se profundizan los recortes presupuestarios sobre áreas sensibles.

En segundo lugar , la encuesta identifica a la falta de oportunidades económicas para los ciudadanos y las dificultades para acceder a un empleo formal, una mención recurrente en el sector empresarial, donde reclaman por la implementación de una reforma laboral y rebajas impositivas que permitan mejorar las contrataciones y permitir incorporar al sistema a quienes trabajan en la informalidad.

El tercer punto señala la caída de la actividad económica como un aspecto preocupante. El estancamiento y la recesión son mencionados como parte de los desafíos que enfrenta el país para salir adelante, ya que podrían afectar el clima de inversión, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Otro aspecto sobre el cual advierte el informe es la desigualdad de ingresos entre aquellos que están en una situación de vulnerabilidad y quienes se encuentran en en decil más rico del país. Este escenario de disparidad e inequidad puede dar paso a tensiones sociales y en niveles de conflictividad persistentes.

argentina 2026 Los desafíos que observa el Foro Económico de Davos para la Argentina del 2026.

Por último, el Global Risk Report 2026 hace alusión a la polarización social que existe en Argentina, un aspecto que dificulta la posibilidad de generar acuerdos y consensos sobre políticas públicas y sobre el rumbo del país.

El año pasado, las principales preocupaciones de los ejecutivos fueron la caída de la economía, la pobreza e inequidad, la inflación, la deuda pública y el desempleo. En esta oportunidad, la mirada no estuvo puesta en el aumento de precios, que mostró una fuerte caída respecto a los últimos años, aunque persiste la advertencia sobre las políticas de empleo, el rol de la economía y la inequidad.

Más allá del caso argentino, el informe propone una mirada global y advierte que los riesgos económicos y sociales se encuentran fuertemente conectados entre sí. La combinación de crecimiento lento, fuertes tensiones sociales y distributivas y el deterioro de servicios públicos eleva la probabilidad de crisis simultáneas en distintos frentes, sobre todo en países con poco margen fiscal y altos niveles de vulnerabilidad social.

argentina 2025 Los desafíos que identificó el Foro Económico de Davos para la Argentina en el 2025.

La agenda de Javier Milei en el Foro de Davos

El Foro se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de enero. El presidente Javier Milei se dará cita en la cumbre. Este lunes por la noche inciará su viaje oficial a Europa para participar del encuentro.

A las 21 horas de Argentina, partirá el vuelo especial rumbo a la ciudad de Zúrich. Desde allí, el mandatario se trasladará por tierra hasta Davos, donde está previsto que arribe a las 15:30 hora local del día siguiente.

El martes 20 de enero, la agenda comenzará con un encuentro de carácter privado. A las 21 horas de Suiza (17 horas de la Argentina, horario a confirmar), Milei mantendrá una reunión con Maurice Ostro, empresario vinculado a los círculos económicos y políticos internacionales que suelen participar del foro.

Con una agenda apretada, que incluirá reuniones con banqueros y empresarios, el plato fuerte de Milei será el miércoles a las 15:45 (11:45) cuando realice su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.

El jueves, después de realizar dos entrevistas a Bloomberg y The Economist, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina) partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.