Quién es Ronda Rousey y cómo hizo para ganar más de u$s2 millones en solo 17 segundos

La peleadora sorprendió a todos con su regreso a la actividad, pero fue aún más importante la cantidad de dinero que obtuvo en poco tiempo.

Rousey es una de las figuras femeninas más importantes de la MMA.

Mientras muchos sueñan con ganar millones y dedican años de trabajo para cumplir ese objetivo, existen personas capaces de generar enormes sumas de dinero en cuestión de segundos. Ronda Rousey logró obtener esas cifras gracias a su impacto en el deporte.

La peleadora volvió al octágono después de alejarse de la MMA y sorprendió al mundo , no solo por su desempeño en las artes marciales: seguía siendo una figura rentable y consiguió una fortuna en menos de medio minuto, algo que no muchos pueden presumir.

Ronda Jean Rousey nació el 1 de febrero de 1987 en el condado de Riverside, California. Su vínculo con el deporte apareció desde chica, en una familia donde el judo ocupaba un lugar central . Su madre, AnnaMaria De Mars, fue la primera mujer estadounidense en ganar un Campeonato Mundial de Judo y tuvo una influencia directa en su formación.

Ella comenzó a entrenar judo a los 11 años bajo la guía de su mamá. A los 17 se clasificó para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y se convirtió en la judoka más joven del equipo estadounidense. También fue la primera atleta de su país en ganar dos medallas en el Campeonato Mundial Junior.

El salto más importante llegó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuando obtuvo la medalla de bronce en judo . Ese logro la convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en esa disciplina. Después de ese resultado, se retiró del judo a los 21 años y atravesó una etapa mucho más inestable, con trabajos como camarera y una vida compartida en un pequeño espacio en Venice Beach.

Su llegada a las artes marciales mixtas comenzó en 2010. Desde el inicio, su llave de brazo se transformó en una marca registrada. Rousey ganó sus primeras peleas en cuestión de segundos o minutos, con una fórmula directa: derribo, control en el suelo y sumisión. Esa eficacia le abrió el camino hacia Strikeforce y luego hacia la UFC.

El éxito en la UFC y sus mayores pagos

Ronda Rousey debutó en Strikeforce en 2011 y ese mismo año se convirtió en campeona de peso gallo femenino. Su dominio fue tan claro que la UFC la incorporó como la primera mujer en firmar con la empresa. En 2012 fue reconocida como campeona inaugural de peso gallo femenino y en 2013 protagonizó, ante Liz Carmouche, la primera pelea femenina en la historia de la compañía.

Su reinado se apoyó en una combinación poco común para ese momento: pasado olímpico, carisma, victorias rápidas y una técnica de sumisión que sus rivales no lograban frenar. Defendió el título frente a nombres como Miesha Tate, Sara McMann, Alexis Davis, Cat Zingano y Bethe Correia, en una etapa que impulsó el crecimiento de las peleas femeninas dentro de la UFC.

Los pagos revelados años más tarde mostraron el tamaño económico de esa era. Ante Liz Carmouche cobró u$s574.720, contra Miesha Tate llegó a u$s1.817.907 y frente a Sara McMann recibió u$s870.969. Luego sumó u$s1.063.688 ante Alexis Davis, u$s1.458.282 contra Cat Zingano y u$s2.642.204 frente a Bethe Correia.

Sus mayores bolsas dentro de la UFC llegaron en el tramo final. Por la pelea contra Holly Holm, en 2015, recibió más de u$s4.4 millones, aunque esa noche perdió el invicto y el cinturón por nocaut. Un año después volvió ante Amanda Nunes en UFC 207 y cobró u$s4.879.766, en una pelea que terminó con derrota en apenas 48 segundos.

Ronda Rousey Cuenta de X: @RondaRousey La peleadora tuvo una gran carrera deportiva desde muy joven. Cuenta de X: @RondaRousey

Además de las bolsas por combate, Rousey construyó ingresos importantes por pagos por evento, patrocinios y apariciones comerciales. Entre junio de 2014 y junio de 2015 ganó cerca de u$s6.5 millones entre premios y acuerdos publicitarios, con marcas como Reebok, Monster, Carl’s Jr. y MetroPCS.

En 2015 tuvo uno de sus años más fuertes fuera y dentro de la jaula. La pelea contra Cat Zingano duró apenas 14 segundos y le dejó u$s65.000 por presentarse, u$s65.000 por ganar y un bono estimado de u$s1 millón por pago por evento. Ese mismo año, entre peleas, patrocinios y presencia mediática, sus ingresos alcanzaron cerca de u$s14 millones.

El fin de su dominio

La caída contra Holly Holm cambió el cierre de su etapa dominante. Hasta ese momento, Rousey era la figura más reconocible de la UFC femenina y una de las atletas más convocantes de la empresa. Después de aquella derrota, volvió una sola vez al circuito, perdió ante Amanda Nunes y se alejó de las artes marciales mixtas durante casi una década.

Su carrera no se detuvo ahí. En 2018 firmó con WWE, debutó en WrestleMania 34 y ganó el Campeonato Femenino de Raw en SummerSlam. También fue campeona femenina de SmackDown y una de las figuras centrales de la división. En paralelo, tuvo trabajos como actriz en las películas “Los Indestructibles 3”, “Rápidos y furiosos 7”, “Entourage” y “Milla 22”. También fue parte de la exitosa serie "911".

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La pelea contra Gina Carano y los millones que ganó

El regreso de Ronda Rousey a las MMA se dio el 16 de mayo de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California. La pelea fue el evento principal de una cartelera de Most Valuable Promotions transmitida por Netflix, con nombres como Francis Ngannou, Nate Diaz, Mike Perry y Junior dos Santos.

Su rival fue Gina Carano, una figura clave en la historia de las MMA femeninas. Antes del ascenso, Carano había sido una de las primeras peleadoras en demostrar que existía público para este tipo de combates. El problema era deportivo: llevaba 17 años sin pelear profesionalmente y enfrentaba a una rival cuya especialidad seguía siendo letal.

La pelea duró apenas 17 segundos. Rousey fue directo al derribo, tomó posición dominante y cerró la llave de brazo que marcó gran parte de su carrera. Su oponente no llegó a conectar golpes y terminó rindiéndose antes de sufrir una lesión mayor. Fue una secuencia breve, casi idéntica a los finales que la hicieron famosa en sus años de dominio.

Por esa pelea, Rousey recibió u$s2.2 millones. La cifra equivale a cerca de u$s129.411 por segundo dentro de la jaula. Carano, pese a la derrota inmediata, cobró u$s1.05 millones, mientras que Francis Ngannou recibió u$s1.5 millones y Nate Diaz sumó u$s500.000 dentro de la misma cartelera. Después del combate, aclaró que no planeaba iniciar una nueva etapa en las MMA.

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El patrimonio actual de Ronda Rousey

El patrimonio actual de Ronda Rousey está estimado en u$s14 millones. Esa fortuna se formó a partir de sus pagos en UFC, sus contratos en WWE, acuerdos de patrocinio, apariciones en medios y trabajos como actriz. Su nombre también mantuvo valor comercial después de alejarse de la competencia regular, algo clave para sostener ingresos fuera de la jaula.

A eso se suman propiedades e inversiones vinculadas a su vida personal. En 2015 compró un bungalow en Venice por u$s1.4 millones y años después lo puso a la venta por poco menos de u$s1.9 millones. También adquirió una propiedad en Riverside y tierras en el sur de Oregón, donde desarrolló su proyecto rural Browsey Acres con cría de vacas y gallinas.