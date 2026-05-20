En medio de la crisis en Bolivia, el presidente anunció una "reorganización" de su Gabinete + Agregar ámbito en









Rodrigo Paz realizó una conferencia de 45 minutos donde señaló que "no dialogará con vándalos" y se dirigió directamente al expresidente Evo Morales.

Paz brindó una conferencia de prensa acompañado de sus ministros, al tiempo que señaló que "el presidente no puede estar en todos lados".

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró en conferencia de prensa durante este miércoles por la tarde, que realizará un “reordenamiento” de su gabinete y que se creará un consejo económico y social. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de protestas que ya han dejado 127 detenidos y decenas de heridos por la represión policial.

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”Desde el Gobierno les quiero anunciar que vamos a reorganizar el Gabinete, porque el presidente no puede estar en todos lados”, sostuvo este miércoles a tiempo de indicar que se tiene que tener integrantes “más ágiles y cercano”, dijo el mandatario, mientras continúa un bloqueo indefinido de rutas, en las ciudades de La Paz y El Alto.

”El reclamo es ‘queremos ser parte de la toma de decisiones’ y el Gobierno una vez superado ciertos espacios, como estabilizar la economía, es que tiene que ser un Gobierno de todos los bolivianos, esa fue nuestra intención, pero pese a eso algunos dicen que quieren participar”, sostuvo.

Paz defiende su gestión y señala un "punto de inflexión" en la economía de Bolivia “Bolivia vive un punto de inflexión, un cambio de convivencia y de cómo el Estado y la democracia se desarrolla en el país”, defendió Paz sobre su mandato.

En la misma línea, dijo que “en estos seis meses hemos estabilizado la economía, la funcionalidad de una institución como el Banco Central y entablamos diálogo con sectores”. “Son reclamos acumulados, por ejemplo, de la minería. Son pedidos de hace 10 años atrás”.

Tensiones entre Bolivia y Colombia: expulsan de La Paz a la embajadora de Bogotá Por otro lado, el presidente boliviano apuntó contra su homónimo de Colombia, Gustavo Petro, quién se había pronunciado en favor de las protestas. “El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”, inició el mandatario sobre el tema, luego de que se diera a conocer la expulsión de la embajadora colombiana, Elizabeth García, del país. “Lo sentimos mucho, pero se va porque representa la voluntad antidemocrática del señor Petro”, expresó el presidente boliviano, a tiempo de aclarar que sus cuestionamientos no están dirigidos al pueblo colombiano. Petro había descrito las manifestaciones como “una insurrección popular” en respuesta a “la soberbia geopolítica”. “Siempre estar al lado del pueblo. Bolivia se pone al frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”, escribió en otro mensaje. La conferencia de prensa de Paz se dio junto a tres de sus ministros: el de Presidencia, José Luis Lupo, de Obras Públicas, Mauricio Zamora y Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

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