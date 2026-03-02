Día Mundial de la tortilla de papa: dónde comer las mejores

Con motivo del Día Mundial de la Tortilla de Papa , este 9 de marzo distintos restaurantes de Buenos Aires celebran al clásico español con versiones propias que combinan técnica, producto y estilo de cada casa. Confitadas, Babé, con chorizo, descubrí cual es la ideal para vos.

En la carta de Restaurant Museo Evita, la tortilla ocupa el lugar de esos clásicos que nunca pasan de moda y que funcionan perfecto para abrir la mesa. Se ofrece como entrada, ideal para compartir , y también puede pedirse como platito individual, según el plan. La casa presenta su tortilla de papas con cebollas caramelizadas y tostón con ajo, una versión de impronta bien casera y generosa. Se prepara rehogando cebolla y morrón rojo en tiras hasta que quedan tiernos y fragantes; aparte, las papas se cortan en rodajas o cubos y se fríen hasta estar cocidas pero firmes. Luego se integran con huevos batidos y salpimentados, y la mezcla se cocina en sartén caliente hasta que cuaja y logra ese dorado parejo por fuera, manteniendo un interior húmedo y sabroso. Se sirve con un topping de cebollas caramelizadas que aportan dulzor y profundidad, y se acompaña con un tostón crocante perfumado con ajo, que suma textura y contraste.

Con formato de cantina española y una impronta descontracturada, A Coruña refresca la escena foodie de Versalles. L a propuesta gira en torno al tapeo y una cocina sin vueltas, enfocada en el producto y el sabor. Dentro de la carta, la tortilla es uno de los ejes. La versión de la casa llega rellena con provoleta y cantimpalo , en punto babé, con centro cremoso y exterior apenas dorado. Se elabora a partir de papas cortadas al estilo español y fritas en aceite de oliva a 165–170 °C hasta quedar cocidas, sin dorarse, para conservar su textura y luego integrarse con el huevo. E l resultado es una preparación sabrosa y equilibrada, pensada para servirse al centro. También figura la tortilla española clásica para quienes prefieren la versión tradicional. Ambas funcionan como entrada o en clave de picoteo, ideales para acompañar con vermut, sidra o cerveza tirada, en el salón con guiños a Galicia o en la vereda que se activa al caer la tarde.

HIERRO BODEGÓN

En Palermo, el nuevo Hierro Bodegón revaloriza la cocina popular argentina en un espacio con personalidad. En su carta de platitos, la tortilla de papa funciona como una verdadera declaración de estilo: técnica aplicada a un clásico. La papa se corta en rejilla y se fríe hasta alcanzar una textura crocante, lo que permite que el huevo se distribuya de manera uniforme y logre un interior bien babé. La cebolla, pochada en aceite con sal y pimienta, se cocina hasta quedar suave y ligeramente dulce, sin llegar a dorarse. El punto final se define a fuego bajo, esperando que la tortilla se desprenda sola antes de girarla (detalle clave para preservar su estructura). Se sirve con alioli de ajos asados y pickle de ají, un contraste que actualiza el perfil del plato sin perder su esencia.

Hierro Bodegón

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo.

LA DORITA

En La Dorita, la clásica tortilla de papa se consolida como uno de los grandes protagonistas de la carta. Esta emblemática parrilla de Palermo Hollywood, con más de veinte años de trayectoria, la prepara en versión bien alta y generosa, fiel al estilo casero que caracteriza su cocina. La base combina papas cortadas en cubos, previamente doradas en aceite de oliva para lograr un exterior apenas crocante y un interior tierno, con cebolla suavemente caramelizada que aporta dulzor y profundidad. Cada comensal puede elegir el punto de cocción: bien jugosa, con el centro apenas tembloroso, o más firme, según preferencia. Para quienes buscan un sabor más intenso, fuera de carta, se sugiere probar la versión rellena con provolone. En este caso, el queso estacionado se funde en el corazón de la tortilla, aportando carácter y una nota ligeramente ahumada que realza cada bocado. Disponible como entrada para compartir o como acompañamiento ideal de los cortes asados a la leña de quebracho, la tortilla de papa de La Dorita resume el espíritu del lugar: cocina tradicional, porciones abundantes y un entorno de estética llamativa —con mesas en el salón y en la vereda— que invita a disfrutar sin apuro, ya sea en encuentros con amigos o en reuniones familiares.

La Dorita (3)

Direcciones: Humboldt 1892; Bulnes 2593, Palermo.

TANTA

En Retiro, Tanta —el restaurante del chef Gastón Acurio— suma a su carta una tortilla de papas que combina técnica y ejecución precisa. Elaborada con papa blanca en finas láminas, previamente lavada para retirar el exceso de almidón y frita en aceite vegetal hasta lograr un exterior dorado y crocante con interior tierno, la preparación se integra en caliente a huevos batidos y cebolla confitada, que aporta un leve dulzor. La cocción final en sartén apunta a una estructura firme, con centro jugoso y sin exceso de humedad. Se sirve en porción individual, con hojas de perejil crespo como terminación, acompañada de pan grillado.

Tanta - salón actualizado1

Dirección: Esmeralda 938, esq. Paraguay, Retiro

LA CAPITANA

En La Capitana, bodegón y vermutería temática que rinde tributo a Eva Perón, la tortilla clásica se ofrece como entrada en porción individual y se elabora con papas cortadas en rodajas finas al estilo español, cocidas hasta quedar tiernas e integradas con huevos apenas salpimentados. Lleva un relleno de panceta y queso ahumados que se dispone en capas dentro de la sartén —base de papas, corazón fundente y cubierta final— para dar forma y concentración de sabor sin perder el perfil tradicional. El punto de cocción puede pedirse más cremoso o más firme y se termina con perejil fresco. Se acompaña con un dip suave de ajo y mayonesa con un toque de leche, que aporta untuosidad y equilibra el conjunto.

La Capitana_Tortilla de papas 6

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

OSTENDE

La tortilla de Ostende —espacio vintage inspirado en los bodegones costeros— se presenta como entrada y se ofrece en dos versiones: la clásica, con papas cortadas en cubos trabajadas con doble cocción, cebolla y morrón; y otra con el mismo base de papas y cebolla salteada en aceite de ajo, que incorpora un corazón de mozzarella. En ambos casos, la cebolla se integra al final para conservar su carácter y la cocción se sirve, por lo general, en punto babé, salvo que se pida lo contrario. Se presenta en formato ideal para compartir como entrada.

Ostende - Tortilla

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.