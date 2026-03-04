Regreso a la Luna: la NASA redefine el programa Artemis y planifica dos alunizajes + Seguir en









La agencia anunció la reestructuración del programa que busca regresar con tripulación humana a la superficie del satélite, tras más de cinco décadas.

La NASA anuncia cambios en el plan de misiones lunares, con foco en pruebas de acoplamiento y aceleración de lanzamientos futuros.

La NASA actualmente se encuentra revisando y reestructurando su programa Artemis, con el objetivo de adaptar una nueva ruta hacia nuestro satélite y preparar misiones clave para los próximos años.

En lugar de intentar un alunizaje en 2027 con la misión Artemis III, la agencia replanteó el cronograma y ahora planea una misión de prueba en órbita terrestre baja ese año, seguida de dos intentos de alunizaje en 2028 con las misiones Artemis IV y Artemis V. Este cambio de enfoque responde a desafíos técnicos en el cohete principal del programa y a la necesidad de consolidar capacidades antes de avanzar hacia la superficie lunar.

artemis NASA Artemis III: misión de prueba en 2027 Según lo anunciado por la agencia espacial, la Artemis III, que originalmente se había planteado como el vehículo para el primer alunizaje tripulado en décadas, tendrá un papel distinto en el nuevo esquema: actuará como una plataforma de pruebas avanzada en la órbita baja terrestre. Allí se evaluará el acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por socios privados como SpaceX y Blue Origin.

Este paso es considerado crucial para validar procedimientos de encuentro entre naves y aterrizadores antes de que astronautas pongan un pie en la Luna y reducir riesgos operativos y tecnológicos.

Cuando serán las misiones a la Luna Aunque la fecha exacta del próximo alunizaje humano sigue siendo uno de las principales incógnitas del programa, la nueva estrategia contempla dos misiones tripuladas con intención de aterrizar en el satélite durante el año 2028.

La reprogramación permite espaciar las misiones e incorporar mejoras a la planificación basadas en los resultados de la misión de prueba en 2027, con el objetivo de aumentar las probabilidades de éxito en cada alunizaje. Importancia para la humanidad El nuevo cronograma no solo prepara mejor los sistemas que llevarán a astronautas a la Luna, tras más de 50 años sin una misión de ese tipo, sino que también refuerza la colaboración con empresas privadas y socios internacionales para avanzar en tecnología espacial. Además, este enfoque escalonado busca garantizar que cada paso cumpla objetivos técnicos y de seguridad, creando bases más sólidas para futuras expediciones, incluso más allá de la Luna hacia Marte y otros destinos.

