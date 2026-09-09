Presentación iPhone 18: Apple revela su nuevo teléfono, el debut de John Ternus y ¿la llegada de un modelo plegable?

El evento "Surprise and Shine" marcará el debut oficial de John Ternus como CEO. La compañía lanzará el iPhone 18 Pro y se espera que por primera vez muestra en público el esperado iPhone plegable, con precios que partirían desde u$s2.000.

Apple tendrá este miércoles 9 de septiembre el gran esperado evento de presentación de productos de este año, bautizado como "Surprise and Shine", que se espera que sea uno de los mayores recambios de los dispositivos más relevantes de su historia. Durante los últimos 15 años la compañía concentró buena parte de sus esfuerzos en refinar equipos ya existentes y en hacer crecer su rama de servicios; ahora, en cambio, prepara una serie de diseños, categorías inéditas y la llegada del iPhone 18 en esta presentación.

La cita tiene además un condimento institucional especial : será la primera vez que John Ternus , el flamante CEO que sucedió a Tim Cook , encabece un lanzamiento de productos.

En la previa, los rumores apuntan a que el plato fuerte de la jornada será el debut del primer iPhone con pantalla plegable de la marca , apodado puertas adentro como iPhone Ultra . Según reportes del sector, el mismo contará con una pantalla interior amplia y otra exterior más chica, y una vez cerrado su tamaño rondaría el de un pasaporte.

Entre sus especificaciones figuran un chip A20 Pro, un módem C2 desarrollado internamente, un esquema de cámaras estándar y ultra gran angular -sin teleobjetivo-, sensor Touch ID , funciones de multitarea con pantalla dividida y un nuevo mecanismo de bisagra pensado para disimular al máximo la marca del pliegue. Se ofrecerá en tonos claros y oscuros.

MacRumors , medio que en el pasado acertó en distintas filtraciones de precios provenientes de analistas, proveedores y leakers, adelantó: "El primer iPhone plegable de Apple podría costar casi el doble que el iPhone 17 Pro Max" . Según ese mismo sitio, el valor de arranque del iPhone Ultra sería de u$s2.000 .

Otras proyecciones, como las de Ming-Chi Kuo, el periodista de Bloomberg Mark Gurman y UBS, lo ubican en un rango de entre u$s1.800 y u$s2.500, mientras que la consultora IDC no descarta que alguna configuración llegue a los u$s3.000.

El propio MacRumors fue por más y desglosó los precios estimados según la capacidad de almacenamiento:

256 GB: u$s2.320

512 GB: u$s2.610

1 TB: u$s2.900

La nueva generación de iPhone 18

La presentación también será el bautismo de Ternus al frente de otro lanzamiento clave: el iPhone 18 Pro. En términos de diseño, la nueva camada seguirá una estética similar a la de sus antecesores, aunque sumará dos colores inéditos -azul claro y rojo oscuro-.

Los cambios más relevantes estarán puertas adentro: procesadores A20 Pro, módems C2 de fabricación propia, mayor duración de batería y cámaras de vapor rediseñadas para un mejor control de la temperatura. El modelo Pro Max, además, incorporaría un diafragma mecánico que permitirá ajustar con mayor precisión la entrada de luz y la profundidad de campo.

Distintos reportes previos ya habían anticipado un tono cereza para esta línea, y adelantos de fabricantes de fundas como Casebang sugieren que al menos algunas versiones conservarían las dimensiones del iPhone 17.

En cuanto a precios, MacRumors citó que "el analista Jeff Pu también considera que Apple aumentará hasta u$s300 el precio de los modelos iPhone 18 Pro". Tomando esa referencia, el iPhone 18 Pro debutaría entre u$s1.249 y u$s1.399, y el Pro Max lo haría entre u$s1.349 y u$s1.499. En el escenario más caro, la nueva generación podría terminar hasta u$s300 por encima de la anterior.

El resto de la línea

La renovación no se limita a los teléfonos. El Apple Watch Series 12 y el Ultra 4 sumarán nuevos colores y correas, mejoras en las funciones de salud y actividad física, y componentes pensados para potenciar la versión de Siri basada en inteligencia artificial. La compañía además probó un sensor de frecuencia cardíaca de medición continua, capaz de operar durante todo el día más allá de que el usuario esté haciendo ejercicio o no.

También se sumarán los AirPods 5, en sus versiones estándar y con cancelación de ruido -todavía sin la variante con cámaras integradas para funciones de IA, que quedará para más adelante-.

El Apple TV conservará en gran medida su diseño actual, pero incorporará un procesador más rápido, mejoras en el control remoto y compatibilidad con las nuevas funciones de Siri basadas en IA. Algo similar ocurrirá con el HomePod mini, que mantendrá su apariencia exterior con un chip más potente por dentro.

Entre fines de 2026 y comienzos de 2027 debería llegar, además, un iPad mini con pantalla OLED -una de sus actualizaciones más importantes-, que promete colores más vívidos, mayor contraste y negros más profundos. A esa lista se suma una renovación del iMac con chip M6, que podría estrenar nuevos colores y que representará la primera actualización de esa computadora de escritorio en dos años. El MacBook Pro de 14 pulgadas, por su parte, incorporará el M6 en su versión de entrada, aunque por ahora mantendrá el diseño de la generación actual.

El debut de John Ternus

John Ternus asumió como CEO de Apple el pasado 1° de septiembre, en un recambio que cierra los 15 años de gestión de Tim Cook al mando de la compañía. Bajo su conducción, el valor de mercado de Apple llegó a los u$s4,6 billones, empujado en gran medida por el éxito sostenido del iPhone.

Archivo. Ternus tendrá su debut oficial al frente de la compañía. Imagen creada con IA

El relevo llega en un momento particularmente exigente: el avance de la inteligencia artificial reconfiguró a toda la industria tecnológica y Apple no logró seguirle el ritmo a sus competidores más directos.

Ternus tiene 51 años y entró a la compañía en 2001, en lo que fue apenas su segundo trabajo tras graduarse -antes había pasado por una pequeña firma de realidad virtual-. Arrancó en el equipo de diseño de productos y fue construyendo, con los años, una carrera enteramente ligada a la ingeniería: en 2013 llegó a vicepresidente de ingeniería de hardware y en 2021 dio el salto a vicepresidente sénior.

Quince años más joven que Cook, Ternus venía siendo señalado desde hace tiempo como el representante de una nueva camada de ejecutivos dentro de Apple. Su llegada al tope de la compañía también sostiene un rasgo particular de la empresa: en lo que va del siglo, tuvo apenas dos CEO, un dato que habla de cuánto valora Apple la estabilidad en su conducción.

Hasta su designación, Ternus le reportaba directamente a Cook -a quien considera su mentor- y estaba al frente de toda el área de hardware, una división clave para productos como el iPhone y las MacBook.

Su perfil, además, contrasta con el de su antecesor: mientras Cook edificó su gestión sobre la eficiencia operativa, la producción y una cadena de suministro global, Ternus llega con un recorrido fuertemente asociado a la ingeniería y al desarrollo de producto.

A lo largo de su carrera en la compañía, participó en la evolución del iPad, de distintas generaciones de iPhone y de los AirPods, y tuvo un rol central en la migración hacia los chips Apple Silicon. Ese recorrido le dio algo que dentro de Apple se valora especialmente: legitimidad técnica.

Esa misma obsesión por el detalle terminó integrándose a responsabilidades mucho más amplias: bajo su órbita estuvieron los desarrollos de AirPods, Apple Watch y Vision Pro, además del propio pasaje de los procesadores Intel a Apple Silicon. Más recientemente, estuvo detrás del desarrollo del MacBook Neo, el modelo más económico de la línea, para el cual el equipo apeló a distintas estrategias de reducción de costos, entre ellas el uso de chips pensados originalmente para el iPhone.

Archivo. Ternus participó del diseño de Macbook neo. Apple

Apple había prometido, hace casi dos años, nuevas funciones basadas en inteligencia artificial, pero su desarrollo sufrió sucesivos retrasos. A comienzos de este año la compañía mostró avances -entre ellos, mejoras para Siri- y remarcó una estrategia centrada en la privacidad y en el uso cotidiano de esa tecnología.

El desafío para Ternus pasa ahora por correr el eje más allá de la ingeniería de hardware: deberá encontrar la forma de recuperar terreno en la carrera por la IA y, al mismo tiempo, lidiar con los frentes abiertos en la cadena de suministro y en la relación de Apple con el gobierno de Estados Unidos.

Uno de los vínculos que deberá sostener con especial cuidado es el que Apple mantiene con Donald Trump. El presidente estadounidense elogió públicamente a Cook este martes, en momentos en que el ahora exCEO deja la conducción ejecutiva en medio de las políticas comerciales y arancelarias que la Casa Blanca impulsa contra distintos países asiáticos.