De qué murió Chiche Gelblung a los 82 años

El periodista había recibido el alta tras complicaciones cardiovasculares y retomó sus actividades pese a moverse en silla de ruedas. No obstante, debió volver a ser internado.

El periodista y conductor Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años , luego de atravesar varios problemas de salud en los últimos meses. Había sido internado nuevamente el martes en el Sanatorio Mater Dei, en Palermo, debido a un cuadro respiratorio acompañado por fiebre alta , después de haber recibido el alta días atrás.

Su estado de salud ya había generado preocupación en mayo, cuando ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Mater Dei tras sufrir una descompensación relacionada con complicaciones cardiovasculares . Durante esa internación debió ser intervenido quirúrgicamente por una trombosis en el tobillo , una situación que llegó a poner en riesgo su vida y que también comprometió la posibilidad de perder una pierna.

La intervención por la trombosis formó parte de un cuadro que se fue complejizando y que requirió atención en terapia intensiva. En ese período también le colocaron dos stents en una de sus piernas para tratar las complicaciones circulatorias.

Después de varias semanas de internación, Gelblung recibió el alta el 15 de junio y retomó sus actividades profesionales, aunque se movilizaba en silla de ruedas. Su regreso a los medios se produjo pese a las dificultades físicas que atravesaba y a que todavía se encontraba en recuperación.

Sin embargo, pocos días después tuvo que volver al Mater Dei. La nueva internación se produjo luego de presentar fiebre alta y un cuadro respiratorio , en medio de un estado de salud que ya era delicado por los problemas que había atravesado durante las semanas anteriores.

La muerte del periodista se produjo luego de esa nueva internación. No se informó una causa de muerte más específica que permita atribuir el fallecimiento exclusivamente a una de las complicaciones que había sufrido previamente.

Su trayectoria en los medios

Chiche Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en Buenos Aires. Sus primeros pasos en el periodismo los dio bajo el seudónimo Mariano Ovejero, en Editorial Atlántida. En 1966 ingresó a la Revista Gente, donde llegaría a ser director una década después. En los años 80 pasó por Editorial Perfil, la revista La Semana y los diarios La Nación y Ámbito Financiero.

El periodista se desempeñó como columnista de opinión y redactor en Ámbito durante la década de 1990 y principios de los años 2000. En su paso por el diario, escribía todos los días la nota de página central o la contratapa, además de columnas sobre la actualidad política y social. Por otro lado, era el tutor de todos los pasantes que pasaban por la redacción de Ámbito. Participó activamente en los proyectos de lanzamientos de la Mañana del Sur y La Mañana de Córdoba, escribiendo y ayudando a formar nuevos periodistas,

En diálogo con este medio, durante una entrevista en 2012, aseguró que su etapa como columnista en el diario le exigió un "esfuerzo sobrehumano", ya que requería una dedicación profunda a la gráfica que él mismo asumía como un desafío personal para probarse que podía seguir escribiendo.

Además, en abril de 1993 co-condujo "El estallido de Rusia", un documental especial emitido por ATC producido en conjunto con Ámbito, junto a su fundador Julio Ramos. El ciclo, que se emitió en dos capítulos, recorrió las calles de Rusia para retratar la realidad del país tras la reciente disolución de la Unión Soviética.

Ya pasados los 50 años, se consolidó en la televisión. En 1994 estrenó Memoria, el ciclo que lo volvió un fenómeno de audiencia con investigaciones, entrevistas de alto impacto y un estilo que mezclaba periodismo con espectáculo de manera deliberada y sin disculpas.

Entre sus grandes hitos se encuentran la entrevista a la actriz Mia Farrow, la parodia de la autopsia del extraterrestre de Roswell y el uso del detector de mentiras en casos de conmoción pública.

En radio fue igualmente influyente. Desde 1998 condujo Edición Chiche en Radio 10, programa que lideró las mediciones durante más de diez años. Pasó luego por Radio Mitre y Radio Belgrano. En 2012 fundó el portal RatingCero junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En tanto, en 2022 cubrió el conflicto entre Rusia y Ucrania como corresponsal desde Polonia.

Recibió más de diez premios Martín Fierro, incluyendo el galardón mayor en los Martín Fierro de Cable 2022, y el Premio Konex en Comunicación y Periodismo.

En la actualidad, conducía cuatro programas en simultáneo: 70.20.Hoy (El Nueve) los sábados por la tarde; Chiche en vivo, emitido en Net TV; y Crónica TV.

La autopsia a un marciano

Uno de sus momentos más recordados se dio en 1995, cuando luego de que en otro canal pasara un supuesto documental “verídico” de la autopsia del famoso “extraterrestre de Roswell”, él hizo lo mismo en un estudio de televisión.

Uno de sus momentos más recordados se dio en 1995, cuando, después de que en otro canal habían pasado un supuesto documental “verídico” de la autopsia del famoso “extraterrestre de Roswell”, él hizo lo mismo en el estudio de televisión.

Su intención fue desenmascarar esa historia, que era completamente falsa. El video, supuestamente de carácter “científico e histórico”, duraba 17 minutos y, aunque tenía muchos detractores, hasta el momento nadie había podido probar que era absolutamente falso.

En este marco, entró la figura de Gelblung, que en su programa recreó el cuerpo del supuesto extraterrestre y comprobó cómo se falsificó la historia.

Fiel a su estilo hasta el final, Gelblung había regresado a la pantalla apenas un día antes de su última internación, en silla de ruedas y sin autorización médica demostrando su amor por la profesión.

Con su partida, la televisión y la radio argentinas pierden a uno de sus periodistas más longevos e influyentes, cuya carrera abarcó más de seis décadas sin interrupciones.