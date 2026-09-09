El dato que preocupa al Gobierno: 6 de cada 10 argentinos ven peor la economía que cuando asumió Javier MIlei

Distintos relevamientos de agosto reflejaron un deterioro en la percepción sobre la situación económica y el rumbo de la gestión. El 75% de los hogares aseguró que tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes.

El 60% de los argentinos dijeron vivir en una economía peor con Milei.

Una serie de encuestas nacionales encendió señales de alarma para el Gobierno de Javier Milei por el impacto de la situación económica sobre los hogares. Los relevamientos de distintas consultoras coincidieron en registrar un predominio de las percepciones negativas , aunque con diferencias en los indicadores analizados.

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Uno de los datos más contundentes surgió del último QMonitor de QSocial Big Data: el 75% de los hogares afirmó que tuvo que recortar gastos para poder llegar a fin de mes y el 60% aseguró que no cuenta con capacidad de ahorro.

El mismo estudio mostró que el 59% de los argentinos considera que el país está peor que cuando Milei asumió la presidencia, el porcentaje más elevado registrado hasta el momento por esa medición.

La encuesta de QSocial Big Data se realizó entre el 7 y el 26 de agosto , mediante un cuestionario estructurado autogestionado, sobre 1.645 casos y con un margen de error de +/- 2,4% .

El QMonitor registró además el peor clima social desde el comienzo de la serie. El 55% evaluó negativamente la situación actual del país , seis puntos por encima de la medición anterior.

La percepción desfavorable también se trasladó específicamente a la economía, ya que el 48% consideró que la situación económica argentina es mala.

Sin embargo, las cifras más sensibles aparecieron cuando la consultora dejó de lado la evaluación general y preguntó directamente por la realidad cotidiana de los hogares.

Además del 75% que debió reducir gastos y el 60% que no pudo ahorrar, el 44% afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. A su vez, el 63% consideró que con el actual rumbo económico “gente como uno” sale perdiendo.

Las expectativas hacia los próximos meses tampoco mostraron un panorama favorable: el 47% espera que aumente la inflación, mientras que un 36% considera probable perder su empleo durante los próximos seis meses.

El 31% de los votantes de Milei en 2023 desaprueba su gestión

QSocial Big Data detectó también un deterioro dentro de un segmento especialmente relevante para la Casa Rosada con los ciudadanos que acompañaron electoralmente al Presidente.

Según el estudio, el 31% de quienes votaron por Milei en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023 desaprueba actualmente su gestión. De acuerdo con la consultora, ese sector equivale aproximadamente al 12% del electorado.

Entre esos votantes desencantados, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables, mientras que el 89% sostiene que el ajuste realizado por el Gobierno “no valió la pena”.

Los resultados mostraron así que el deterioro de la percepción general convivió con dificultades concretas para sostener los niveles de consumo y ahorro de los hogares, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.

El 47,8% cree que el plan económico “es equivocado”

Otro diagnóstico negativo apareció en el Informe Público de agosto de 2026 de Giacobbe & Asociados, elaborado a partir de 2.500 casos relevados entre el 24 y el 30 de agosto.

El 47,8% de los consultados sostuvo que “el plan es equivocado. La gente sufre sin sentido”, la respuesta individual que consiguió mayor adhesión. En contrapartida, un 16,8% consideró que “no hay un ajuste tan grande, vamos bien”, mientras que otro 22,4% afirmó que “hay que aguantar el ajuste porque en el futuro vamos a estar mejor”.

En conjunto, ambas posiciones favorables alcanzaron el 39,2%, alrededor de ocho puntos por debajo de quienes directamente calificaron como equivocado el programa económico.

El 47,8% sostuvo que "el plan es equivocado y la gente sufre sin sentido” Archivo

También apareció un sector intermedio: un 3,6% respondió que el programa “tiene sentido, aunque no sé si puedo soportar la crisis”, mientras que el 8,7% aseguró que no entiende el plan ni tiene claro si el país finalmente mejorará. El 0,7% no respondió.

Casi seis de cada diez perciben un deterioro económico

El informe de Giacobbe & Asociados también preguntó cómo experimentan los ciudadanos la situación económica. El 48,9% respondió que la economía “está empeorando y lo estoy sufriendo”, mientras que otro 9,5% sostuvo que empeora aunque todavía no siente personalmente sus consecuencias.

De esta manera, el 58,4% percibió un empeoramiento económico, independientemente de si el deterioro ya repercutió directamente sobre su situación personal.

En la vereda contraria, un 28,5% afirmó que la economía “está mejorando y lo estoy sintiendo” y otro 7,3% consideró que mejora, aunque todavía no lo percibe. Ambas respuestas sumaron 35,8%. Finalmente, un 5,3% consideró que la economía permaneció estancada y el 0,5% prefirió no contestar.

AtlasIntel registró una leve mejora en la aprobación de Milei

En medio de las señales negativas sobre la economía, el relevamiento de AtlasIntel mostró una pequeña recuperación en los indicadores de imagen del Gobierno durante agosto.

La desaprobación de la gestión de Milei se ubicó en 58%, cuatro puntos por debajo del registro del mes anterior, mientras que la aprobación pasó de 37,1% a 38,1%.

En julio, el Presidente alcanzó uno de sus peores registros desde el comienzo de su mandato, con una desaprobación del 62,4%.

Pese a la recuperación de agosto, los niveles permanecieron lejos de los mejores registros del mandatario. En enero de 2024, apenas un mes después de asumir, Milei llegó al 49% de aprobación, mientras que en enero de 2025 ese indicador se encontraba en 43%.

El 59,8% reclama un cambio en las políticas económicas

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora agregó otro indicador sobre el malestar económico. De acuerdo con el relevamiento de agosto, el 59,8% de los consultados manifestó la necesidad de implementar un cambio de rumbo en las políticas económicas vigentes. En contraste, el 38,7% se mostró partidario de mantener el esquema actual de cara a las elecciones presidenciales.

El estudio señaló además que el posicionamiento frente al rumbo económico presentó diferencias según el nivel socioeconómico. Entre los sectores de clase alta, seis de cada diez encuestados respaldaron la continuidad de la orientación actual, mientras que en los sectores bajos apenas uno de cada cuatro sostuvo esa posición.

Según el análisis de Zentrix, la discusión sobre el programa económico se relacionó cada vez más con la manera en que el ajuste impactó sobre la situación particular de cada sector.

La edad, en cambio, no presentó grandes diferencias. Jóvenes, adultos y adultos mayores respaldaron la continuidad económica en proporciones similares, con porcentajes que oscilaron entre 37,7% y 39,4%.

Las diferentes mediciones dejaron así un denominador común: el bolsillo apareció como uno de los principales focos de preocupación para el Gobierno, con dificultades para llegar a fin de mes, baja capacidad de ahorro y una mayoría que, en distintos sondeos, manifestó una percepción negativa sobre la evolución de la economía o reclamó un cambio de rumbo.