Sigue la fiebre por el oro: los bancos centrales aceleraron las compras en julio, ¿quiénes lideran la acumulación? Por Jorge Herrera + Agregar ámbito en









Las autoridades monetarias del mundo, en particular de los mercados emergentes, no perdieron el apetito por sumar el metal precioso a sus reservas internacionales. Más allá de los vaivenes geopolíticos, la banca central continúa comprando toneladas.

Un rasgo distintivo de las compras de julio es que los mercados emergentes también continúan acumulando oro, con China y Polonia a la cabeza. Depositphotos

La estabilidad que mostró el precio del oro durante julio parece haber sido aprovechada por los bancos centrales del mundo para seguir acumulando reservas. Así lo indican los datos del Fondo Monetario Internacional, de los propios bancos centrales y del Consejo Mundial del Oro, que dan cuenta de que en julio pasado la banca central mundial realizó compras netas por 23 toneladas.

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De esta manera, encadenó el cuarto mes consecutivo de compras netas del año, con una acumulación de 132 toneladas, mientras que el balance anual es de 130 toneladas, frente a las 160 toneladas del mismo período de 2025.

Un rasgo distintivo de las compras de julio es que los mercados emergentes también continúan acumulando oro, con China y Polonia a la cabeza. Al respecto, los analistas señalan que la actividad del Banco Popular de China (PBoC) se aceleró en los últimos meses, con compras mensuales de oro de dos dígitos desde mayo de 2026. Como contracara, Rusia fue el principal vendedor neto en julio, al registrar ventas por 6 toneladas, seguida de Turquía, Jordania y Uzbekistán, con una tonelada cada uno.

Lo que pasó en julio ¿Cómo fue el panorama de julio de la banca central global?

El Banco Nacional de Polonia continuó su racha de acumulación de oro con la compra de 8 toneladas , y lidera la lista de compradores de oro en 2026, con 90 toneladas adquiridas . Las estadísticas oficiales muestran que el país ha acumulado 640 toneladas de oro , frente a su objetivo de 700 toneladas, lo que representa aproximadamente el 28% de sus reservas totales .

En su vigésimo primer mes consecutivo de compras , el Banco Popular de China (PBoC) añadió 20 toneladas a sus reservas de oro. Así, China ha sumado 60 toneladas a sus reservas de oro en lo que va de 2026, solo superada por Polonia. Las reservas oficiales de oro de China representan ahora el 8% de sus reservas totales , es decir, alrededor de 2.366 toneladas , y el país es el sexto mayor poseedor de oro a nivel mundial.

El Banco Central de Uzbekistán vendió 1 tonelada, mientras que sus compras de oro en lo que va del año ascienden a 40 toneladas . El banco central fue noticia recientemente cuando el gobernador Timur Ishmetov buscó establecer contacto con gestores de fondos estadounidenses. Ishmetov afirmó que, si bien “el oro ha demostrado ser la mejor inversión hasta el momento”, el banco central está considerando posibles ventas de oro a “precios favorables” como parte de su plan general de gestión de reservas. Las reservas de oro de Uzbekistán representan actualmente el 87% del total de sus reservas , es decir, aproximadamente 431 toneladas .

El Banco Nacional Checo también compró 2 toneladas de oro , en su cuadragésimo primer mes consecutivo de compras netas. El banco central ha comprado 12 toneladas en lo que va del año , lo que eleva sus tenencias de oro al 6% de sus reservas totales, es decir, 84 toneladas .

El Banco Nacional de Kazajstán (NBK) , el Banco Negara Malaysia (BNM) y el Banco Central de Bolivia (CBB) adquirieron cada uno 1 tonelada de oro. En lo que va del año, el NBK ha acumulado 29 toneladas de oro y se sitúa entre los cinco principales acumuladores de oro a nivel mundial. Las reservas de oro de Kazajstán representan el 75% de sus reservas totales . Tanto el BNM como el CBB son relativamente nuevos en el mercado del oro, con reservas acumuladas en lo que va del año de 6 y 2 toneladas, respectivamente.

El Banco Central de Rusia continuó con sus ventas netas, al desprenderse de otras 6 toneladas de oro . De esta manera, Rusia ha vendido 50 toneladas de oro en lo que va del año , reduciendo sus reservas totales a 2.277 toneladas .

El Banco Central de la República de Turquía vendió 1 tonelada de oro, lo que eleva sus ventas totales en lo que va del año a 85 toneladas. Sigue el apetito Pero también merecen destacarse otras novedades, como la del Banco de Corea (BOK), que volvió a ser noticia al anunciar una asignación oficial de oro después de 13 años. Esta asignación, realizada a través de fondos ETF respaldados por oro, se estima en 250 millones de dólares, o aproximadamente 2 toneladas. El BOK también anunció planes para comprar oro refinado en el país con el fin de diversificar sus reservas y protegerse contra los riesgos relacionados con la inflación y la geopolítica.





Depositphotos Por su parte, el gobierno venezolano solicitó al Banco de Inglaterra la repatriación de aproximadamente 4.000 millones de dólares de sus reservas de oro. Esto se da en un momento en que Venezuela busca reconstruir su infraestructura tras el terremoto de 2026. Cabe recordar que, desde 2018, Venezuela tiene bloqueado el acceso a sus reservas de oro debido a que el gobierno británico se negó a reconocer al gobierno socialista del país. Mientras tanto, el Banco de Namibia intensificó su ambición de acumular oro: su objetivo es aumentar las reservas de oro del 1% al 3% para finales de marzo de 2027, según una declaración del subgobernador del banco. Según Namibia Business Review, el banco firmó un acuerdo de compra de oro en marzo de este año con QKR Namibia Navachab, una empresa minera local, para ayudar a incrementar sus reservas de oro. De modo que el apetito por sumar oro a las reservas internacionales sigue abierto.