San Lorenzo presentó oficialmente a Ruben Insúa en conferencia: "Creo que el equipo va a estar a la altura" + Agregar ámbito en









El "Ciclón" presentó a su flamante entrenador ante la prensa este miércoles por la tarde. Insua habló de cómo se dio su vuelta al club, el estado del plantel y los objetivos que tiene.

San Lorenzo presentó oficialmente a Ruben Insúa en conferencia: "Creo que el equipo va a estar a la altura"

Ruben Darío Insua tuvo este miércoles al mediodía su presentación oficial como entrenador de San Lorenzo. La sala de prensa del club quedó colmada de periodistas para recibir al técnico, que afrontará su tercer ciclo al frente del "Ciclón".

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En su primera conferencia, Insúa habló de su regreso, los objetivos, el plantel y el próximo clásico ante Independiente. Insua explicó cómo se produjo su regreso a San Lorenzo y contó que la dirigencia se comunicó con él la semana pasada, cuando se encontraba fuera del país.

“Me llamaron la semana anterior, de parte del presidente, y yo estaba fuera del país. Nos reunimos el sábado, llegué el domingo por la mañana y ese mismo domingo por la tarde ya teníamos el acuerdo. A partir del lunes empezamos a trabajar”, relató al respecto.

El entrenador también dejó en claro cuál será su forma de encarar este nuevo desafío.

“A partir del lunes ya arrancamos a trabajar. La idea es, como ya lo dije en su momento, dedicarle todo el tiempo que necesita el equipo para trabajar y buscar ser competitivos. Esa es la idea”, sostuvo el DT.

Los desafíos para el nuevo ciclo Sobre la duración de su nuevo ciclo, Insua evitó hacer pronósticos: “En esta profesión, cuando sos entrenador, es muy poco razonable a veces la continuidad o no en determinado lugar”. Además, se comparó con su anterior vuelta al club: “Yo creía que en algún momento podía volver a darse esta situación. Nunca se sabe cuánto tiempo puede pasar: pasaron un poquito más de dos años. La vez anterior había tenido que esperar casi veinte, así que hemos progresado en ese aspecto”. Sobre lo que se viene para el equipo, aseguró sin titubeos: “Buscamos llegar a cada partido de la mejor manera posible. Quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Ese es el objetivo en el corto plazo”. Al respecto de cómo encontró al plantel, dijo: “La receptividad fue buena. Empezamos a trabajar el lunes por la tarde. Van tres entrenamientos, que en el fútbol es muy poco, pero veo buena química y energía”.