"South Park" y una nueva burla a Donald Trump: la serie animada cambia su nombre a "South América"

La serie animada se ha burlado con frecuencia del presidente y de su Gobierno, criticando sus decisiones políticas desde que asumió el cargo en 2017.

Trey Parker y Matt Stone , creadores de la satírica serie animada South Park , aprovecharon el estreno de la nueva temporada para satirizar sobre la decisión de Donald Trump de rebautizar el lago Ontario como "lago América".

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a South América” , dijeron el martes los cocreadores Parker y Stone. “Queremos agradecer especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount: una capitulación de Skydance”.

El cambio de marca llegó un día después de que Trump pareciera sugerir cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”, al publicar una ráfaga de fotos del estado con el nuevo nombre, días después de firmar un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América” .

En enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo, Trump también firmó un decreto que renombraba el golfo de México como el “golfo de América” , un cambio que se incorporó al Sistema de Información de Nombres Geográficos y que poco después fue adoptado para los usuarios estadounidenses de los mapas de Google y Apple.

Google declaró en ese momento que actualiza los nombres de lugares cuando cambian las fuentes oficiales del Gobierno. Afirmó que los usuarios estadounidenses de Google Maps verían “lago América”, mientras que los usuarios canadienses seguirían viendo “lago Ontario”, en consonancia con su práctica de reflejar los cambios oficiales en los nombres gubernamentales. Posteriormente, Apple aplicó la misma denominación para los usuarios estadounidenses de Apple Maps, igualando el cambio de Google.

South Park y sus burlas a Donald Trump

South Park se ha burlado con frecuencia del presidente y de su Gobierno, criticando sus decisiones políticas desde que asumió el cargo en 2017 y retratando al personaje de Trump como un acosador susceptible que amenaza con imponer aranceles o demandar a cualquiera que se le enfrente.

La serie animada, que narra la vida a cuatro estudiantes de primaria malhablados en un pueblo montañoso ficticio de Colorado, se estrenó en Comedy Central el 13 de agosto de 1997. La serie ha ganado cinco veces el premio Emmy al mejor programa de animación y acumula 21 nominaciones, según la Academia de Televisión.

Tras su victoria más reciente en los premios Emmy, hace apenas unos días, la cuenta oficial de “South Park” en X compartió una imagen de Trump con los pantalones bajados hasta los tobillos y sosteniendo en alto un premio Emmy. “¡Felicitaciones a Trey Parker, Matt Stone y a todo el equipo de ‘South Park’ por ganar el Emmy al mejor programa de animación!”, decía la publicación.

La nueva temporada se estrena el 16 de septiembre en Comedy Central y estará disponible al día siguiente en Paramount+ en Estados Unidos, Canadá y Australia.