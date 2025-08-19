De cuánto es la fortuna del guardaespaldas de Messi: su millonario sueldo







El campeón argentino tiene designado un custodio profesional en su estadía en los partidos del Inter Miami quien obtiene una abultada cifra anualmente.

El guardaespaldas de Lionel Messi, quien gana una fortuna al año por sus servicios.

El cuerpo de seguridad de Lionel Messi en el Inter Miami recibe una remuneración millonaria. La decisión de contratar este servicio por parte del club, se debe a la necesidad de manejar el impacto sin precedentes que genera la presencia del capitán argentino en cada partido.

El contrato de protección se diseñó para abordar los desafíos únicos que enfrenta el equipo cuando Messi está en cancha. La llegada del astro rosarino a Estados Unidos multiplicó los incidentes de seguridad, lo que obligó a implementar medidas excepcionales. El dueño del Inter Miami, David Beckham, tomó la iniciativa de incorporar un especialista con experiencia en protección de alto nivel, considerando el revuelo que despierta el jugador en cada presentación.

messi-guardaespaldas.png (Foto: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports) Quién es el guardaespaldas de Messi El encargado de la seguridad de Messi es Yassine Cheuko, un exmiembro de las fuerzas especiales estadounidenses Navy SEALs. Su trayectoria incluye siete años de servicio en Europa, donde desarrolló protocolos que redujeron significativamente las invasiones de campo. Esta experiencia previa fue determinante para su contratación por parte del equipo floridano.

Su método de trabajo se basa en un enfoque riguroso que prioriza la protección absoluta del futbolista. Sin embargo, este estilo generó controversias en el fútbol norteamericano. La MLS debió intervenir en marzo de 2024, restringiendo su acceso a las líneas de banda durante los partidos. El guardaespaldas expresó públicamente su descontento con esta medida, argumentando que los protocolos de seguridad locales resultaban insuficientes para garantizar la integridad de Messi.

El último episodio polémico ocurrió durante el partido contra Atlas el 30 de julio. Tras un altercado entre Messi y jugadores rivales, el custodio intervino de manera controvertida, lo que derivó en una sanción del Comité Interno de la Leagues Cup. Esta suspensión lo marginó del próximo encuentro contra Tigres, dejando al equipo sin su servicio durante un partido clave.

De cuánto es la fortuna del guardaespaldas de Messi, el seguridad de Messi Yassine Cheuko percibe un salario anual de tres millones de dólares por su trabajo con el Inter Miami. Su contrato incluye una cláusula que establece un aumento de medio millón de dólares cada año si cumple con los objetivos de protección. Estas cifras lo convierten en uno de los guardaespaldas mejor remunerados en el ámbito deportivo. A diferencia de lo que ocurre en los estadios, Messi no requiere protección constante en su vida cotidiana. El jugador realiza actividades cotidianas como ir de compras sin la presencia de su custodio. La relación profesional se activa principalmente durante eventos públicos y compromisos oficiales donde los riesgos de seguridad son mayores. La sanción actual no afecta la relación contractual entre Cheuko y el club. El guardaespaldas continuará recibiendo su salario durante el período de suspensión, aunque no podrá acompañar al equipo en el próximo partido de la Leagues Cup. Su ausencia temporal obliga al Inter Miami a implementar medidas alternativas de seguridad para el encuentro contra Tigres.